Haberler Gaziantep FK Max Gradel sürprizi! Yeni adresi açıklandı

Max Gradel sürprizi! Yeni adresi açıklandı

Gaziantep FK, son olarak Sivasspor'da forma giyen Fildişili yıldız Max Gradel'i transfer etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, deneyimli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 15:15 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 15:16
Max Gradel sürprizi! Yeni adresi açıklandı

Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına devam eden Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep Futbol Kulübü, kadrosunu önemli bir isimli güçlendirdi. Kırmızı-siyahlı ekip, 3 yıldır Sivasspor'da forma giyen ve Türkiye kariyerinde Süper Lig ile Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 112 maçta 26 gol, 33 asist yapma başarısı gösteren 35 yaşındaki sol kanat oyuncusu Max Gradel'i kadrosuna kattı. Gaziantep ekibi, Fildişi Sahilli tecrübeli oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferle ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Sivasspor'da forma giyen başarılı futbolcu Max Gradel ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Fildişi Sahili Milli Takımı'nın efsane isimlerinden olan Max Gradel'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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