Haberler Gaziantep FK Gradel bombası

Gradel bombası

Gaziantep FK, Sivasspor'un Fildişili yıldız sol açığıyla anlaştı. Yiğidolar, 1 yıl daha kontratı bulunan Max Alain Gradel'in transferinde güney ekibine kolaylık sağladı. Anlaşma 1+1 yıllık.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 06:50
Gradel bombası

Deprem felaketi nedeniyle geçen sezon ligden çekilen Gaziantep FK, yeni sezona bomba gibi girmek için kolları sıvadı. Teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde ligde üst sıraları hedefleyen kırmızı-siyahlılar, flaş bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Gaziantep FK, Sivasspor'un yıldız sol açığı Max Alain Gradel ile anlaştı. 3 sezondur Yiğidolar'da oynayan 35 yaşındaki Fildişili kanat oyuncusuyla 1+1 yıllık imza atılacağı öğrenildi. Sözleşmesinin son yılına giren tecrübeli yıldıza transferi için büyük bir kolaylık sağlandığı bildirildi.

29 GOL, 37 ASİSTLİK PERFORMANS

Fransız ekibi Toulouse'dan ayrıldıktan sonra 2020 yılında Sivasspor'a bedelsiz olarak transfer olan Gradel, oynadığı 3 sezonda Trendyol Süper Lig'in etkili isimleri arasına adını yazdırmayı başardı. Sivas ekibinde görev aldığı 131 karşılaşmada 29 gol ve 37 asistlik bir performans sergiledi. Dünyaca ünlü yıldız sol açık, kariyerinde İngiltere'de Leicester City, Bournemouth ve Leeds United, Fransa'da ise Toulouse ve St. Etienne gibi kulüplerin de formalarını giydi. Fildişi Sahili Milli Takım ile de 98 karşılaşmada boy gösteren Max Gradel, 17 gol, 11 asist katkısı sağlamaya başardı.

Max Gradel, Afrika Kupası, Fransa Kupası ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve dünya yıldızında mutlu son! Taraftarı heyecana boğan haber geldi...
Memura 7650 TL kira yardımı: Toplu sözleşme hazırlıkları başladı! Hangi talepler masaya yatırılacak?
F.Bahçe'den ilk hamle geldi! İtalyan devinden yanıt bekleniyor
G.Saraylı yıldıza Fransa'dan teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
10 numara Xadas
Gaziantep FK'dan sol beke takviye!
Deprem son dakika! 25 Temmuz deprem mi oldu?
Venüs retrosu aslan burcunda! Hangi burçlar nasıl etkilenecek?
Lise kayıt tarihleri ne zaman 2023-2024?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rebic'te son 24 saat! Beşiktaş'a haber gönderdi Rebic'te son 24 saat! Beşiktaş'a haber gönderdi 00:41
G.Saray Wilfried Zaha'nın maliyetini açıkladı! G.Saray Wilfried Zaha'nın maliyetini açıkladı! 00:24
G.Saray'dan bir çalım daha! Anlaşma sağlandı G.Saray'dan bir çalım daha! Anlaşma sağlandı 00:24
Altay Bayındır İngiliz devine! O teklif ortaya çıktı Altay Bayındır İngiliz devine! O teklif ortaya çıktı 00:24
Beşiktaş İngiliz yıldıza resmi teklifini yaptı! Beşiktaş İngiliz yıldıza resmi teklifini yaptı! 00:24
Okan Buruk'tan transfer sözleri! "Listemizdeki..." Okan Buruk'tan transfer sözleri! "Listemizdeki..." 00:24
Daha Eski
G.Saray - F.Bahçe Süper Kupa finalinin tarihi açıklandı! G.Saray - F.Bahçe Süper Kupa finalinin tarihi açıklandı! 00:24
Dusan Tadic'ten şampiyonluk sözleri! Dusan Tadic'ten şampiyonluk sözleri! 00:24
Szalai resmen ayrıldı! İşte bonservis bedeli Szalai resmen ayrıldı! İşte bonservis bedeli 00:24
F.Bahçe'den G.Saray'a Zaha misillemesi! Buruk'un gözdesine kanca F.Bahçe'den G.Saray'a Zaha misillemesi! Buruk'un gözdesine kanca 00:24
F.Bahçe'den milli futbolcuya kanca! F.Bahçe'den milli futbolcuya kanca! 00:23
G.Saray'da Zaha sonrası ayrılık vakti! G.Saray'da Zaha sonrası ayrılık vakti! 00:23