Gradel bombası

Deprem felaketi nedeniyle geçen sezon ligden çekilen Gaziantep FK, yeni sezona bomba gibi girmek için kolları sıvadı. Teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde ligde üst sıraları hedefleyen kırmızı-siyahlılar, flaş bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Gaziantep FK, Sivasspor'un yıldız sol açığı Max Alain Gradel ile anlaştı. 3 sezondur Yiğidolar'da oynayan 35 yaşındaki Fildişili kanat oyuncusuyla 1+1 yıllık imza atılacağı öğrenildi. Sözleşmesinin son yılına giren tecrübeli yıldıza transferi için büyük bir kolaylık sağlandığı bildirildi.

29 GOL, 37 ASİSTLİK PERFORMANS

Fransız ekibi Toulouse'dan ayrıldıktan sonra 2020 yılında Sivasspor'a bedelsiz olarak transfer olan Gradel, oynadığı 3 sezonda Trendyol Süper Lig'in etkili isimleri arasına adını yazdırmayı başardı. Sivas ekibinde görev aldığı 131 karşılaşmada 29 gol ve 37 asistlik bir performans sergiledi. Dünyaca ünlü yıldız sol açık, kariyerinde İngiltere'de Leicester City, Bournemouth ve Leeds United, Fransa'da ise Toulouse ve St. Etienne gibi kulüplerin de formalarını giydi. Fildişi Sahili Milli Takım ile de 98 karşılaşmada boy gösteren Max Gradel, 17 gol, 11 asist katkısı sağlamaya başardı.

Max Gradel, Afrika Kupası, Fransa Kupası ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.