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Antep son 8’de

Normal süresi golsüz bitip uzatmaları heyecan fırtınası şeklinde geçen maçı penaltılarda Gaziantep FK kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Konyaspor’u yenip Türkiye Kupası’nda tur atladı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 06:50
Antep son 8’de

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan Gaziantep FK-Konyaspor mücadeles kelimenin tam anlamıyla nefes kesti. A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmada 90 dakikalık bölüm iki takımın karşılıklı atakları ile geçti ancak skor değişmedi. Ardından uzatmalar oynandı. İlk olarak 108. dakikada Mustafa Eskihellaç attığı golle ev sahibi Gaziantep FK'yı 1-0 öne geçirdi. Konyaspor beraberlik için yüklenirken 120'de hakem penaltı noktasını gösterdi. Konyaspor'da topun başına Guilherme geldi. Brezilyalı oyuncunun şutunu kaleci Günay kornere çeldi. Hemen sonrasında ise Mame Biram Diouf kafayla attığı golle durumu 1-1 yapıp maçı penaltılara taşıdı. Seri penaltı atışlarında rakibini 7-6 mağlup eden Gaziantep FK adını çeyrek finale yazdırdı.

PENALTI TARTIŞMASI

Uzatmaların son bölümünde Antep ceza alanında yaşanan hava topu mücadelesinde hakem Antepli oyuncunun topu elle oynadığı gerekçesiyle penaltı verdi. Ancak VAR'dan uyarı geldi. Fakat sonrasında karar değişmedi ve penaltı atışı yapıldı.

'SONUNA KADAR GİDECEĞİZ'

Gaziantep FK teknik direktörü Erol Bulut muhteşem bir galibiyet aldıklarını belirtip sonuna kadar gitmek istediklerini söyledi. Başarılı çalıştırıcı "Oyuncularımı kutluyorum. Rakibimizi de tebrik ediyorum. Güzel bir futbol gecesi oldu. Kupada sonuna kadar gitmek istiyoruz. Bunu başarabilecek güçteyiz. Hemen lige döneceğiz" şeklinde konuştu.

'KAZANMAYI HAK ETTİK'

Attığı golle takımını öne geçiren Gaziantepli Mustafa Eskihellaç, Türkiye Kupası'ndaki ilk siftahını yaptı. 25 yaşındaki forvet, "Kazanmayı hak etmiştik. İyi mücadele ettik. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Destek için taraftarımıza da teşekkür ederiz" dedi.

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