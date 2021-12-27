Antep’te seri sonu!

Evinde geçit vermeyen Rizespor, deplasmanda kazanamayan G.Antep'i ağırladı. Rize'de, 33'te Boldrin'in şutunu, Gaziantep savunması çizgiden çıkardı ve Atmacalar mutlak golden oldu. 44'te Figueiredo'nun düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Maxim gole çevirdi ve ilk yarı skorunu belirledi.

4 MAÇTIR NAMAĞLUP

Rizespor, 2. devrede Sabo ve Umar'la çerçeveyi bulamadı. G.Antep'te 81'de Kitsiou'nun direğe takıldı ve kalan sürede skoru koruyan kırmızı-siyahlılar, dış sahada ilk kez kazanırken, F.Bahçe galibiyetini perçinleyip, yenilmezlik serisini de 4'e yükseltti. Rize ise evinde 5 maç sonra kaybetti.

BU YENİLGİ BİZE ZOR GELDİ

Rize hocası Hamza Hamzaoğlu, 5 maç sonra evlerinde yenilmelerinin üzüntüsünü yaşıyor. Hamzaoğlu, "Bize zor geldi ama yine aynı güvenle yola devam edeceğiz" diye konuştu.

GALİBİYETİ HAK ETTİK

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Rizespor karşısında galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Bulut, "Bizim adımıza sevindirici bir olay. Gaziantep şehrine armağan olsun. Daha farklı sonuç alabilirdik" diye konuştu.