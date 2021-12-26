Çaykur Rizespor - Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından Erol Bulut açıklamalarda bulundu: Bizim adımıza sevindirici bir sonuç

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, "İlk yarının bizim için son maçını galibiyetle kapattık. Bizim adımıza sevindirici bir sonuç. Gaziantep şehrine ve taraftarımıza armağan olsun. Güzel bir maç oldu, istediğimiz doğrultuda maça başladık. Yeterince gol pozisyonuna girdik, rakibe çok fala gol pozisyonu vermesek de rakip baskılı oynadı. Rize deplasmanları kolay değil, zor maçlar oluyor ve zor puanlar alıyorsunuz. Bugün penaltıdan aldığımız 3 puan var. Sevindirici ama kaçırdığımız çok net pozisyonlar da var. Onları daha iyi değerlendirmemiz gerekirdi. Cüneyt Çakır bugün ortada bir maç sergiledi. İyi bir maç sergiledi" dedi.