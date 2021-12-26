Haberler Gaziantep FK Çaykur Rizespor - Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından Erol Bulut açıklamalarda bulundu: Bizim adımıza sevindirici bir sonuç

Çaykur Rizespor - Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından Erol Bulut açıklamalarda bulundu: Bizim adımıza sevindirici bir sonuç

Spor Toto Süper Lig’in 19’uncu haftasında Gaziantep FK deplasmanda Çaykur Rizespor'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından teknik direktörler Erol Bulut, açıklamalarda bulundu. Bulut, " Bizim adımıza sevindirici bir sonuç" dedi.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 17:02
Çaykur Rizespor - Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından Erol Bulut açıklamalarda bulundu: Bizim adımıza sevindirici bir sonuç

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, "İlk yarının bizim için son maçını galibiyetle kapattık. Bizim adımıza sevindirici bir sonuç. Gaziantep şehrine ve taraftarımıza armağan olsun. Güzel bir maç oldu, istediğimiz doğrultuda maça başladık. Yeterince gol pozisyonuna girdik, rakibe çok fala gol pozisyonu vermesek de rakip baskılı oynadı. Rize deplasmanları kolay değil, zor maçlar oluyor ve zor puanlar alıyorsunuz. Bugün penaltıdan aldığımız 3 puan var. Sevindirici ama kaçırdığımız çok net pozisyonlar da var. Onları daha iyi değerlendirmemiz gerekirdi. Cüneyt Çakır bugün ortada bir maç sergiledi. İyi bir maç sergiledi" dedi.

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