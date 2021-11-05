Gaziantep Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Süper Lig'in 12. haftasında perde bu akşam açılıyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Zorlu maç öncesi ev sahibi takımın 12, Kasımpaşa'nın ise 9 puanı bulunuyor.

GAZİANTEP FK-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK'nın sahasında Kasımpaşa'yı konuk edeceği maç bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GAZİANTEP'TE 3 EKSİK

Lig boyunca inişli çıkışlı grafik sergileyen Gaziantep Futbol Kulübü, Kasımpaşa maçından galip ayrılarak galibiyet serisi yakalamak istiyor. Son 5 maçta 3 mağlubiyet 1 beraberlik ve 1 galibiyet alan kırmızı-siyahlılar, Kasımpaşa maçına 3 puan hedefiyle çıkacak. Maçın hakemleri ise Halis Özkahya, Ekrem Kan, İlker Takpak ve Emre Kargın olacak. Jefferson, Olkowski ve Vetrih'in takımla idmanlara başladığı ev sahibi takımda, Kenan Özer, Sagal ve Borven Kasımpaşa maçında görev alamayacak.