Gaziantep FK Kasımpaşa maçı CANLI

Süper Lig'in 12. haftanın perdesi açıldı. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Gaziantep FK, zorlu mücadeleden 3 puanı alarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Yeni teknik direktörü Hakan Kutlu yönetiminde çıktığı ilk maçı kazanan İstanbul ekibi Kasımpaşa ise rakibini yenerek galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.

GAZİANTEP FK-KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilolobdji, Caulker, Ertuğrul, Tosca, Doğan, Recep, Maxim, Figueiredo, Muhammet

Kasımpaşa: Harun, Donk, Bruma, Feyzi, Eren, Sadiku, Hajradinovic, Travnik, Yusuf Erdoğan, Eysseric, Umut Bozok

GAZİANTEP FK-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı saat 20.00'de başladı ve ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.