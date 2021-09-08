Gaziantep’e Faslı dinamo

Gaziantep FK'de teknik direktör Erol Bulut'un serzenişte bulunarak listelerindeki birçok isimle anlaşamadıklarını açıklamasının ardından kırmızı-siyahlılarda girişimler hızlandı. Antep ekibi, Groningen'den 26 yaşındaki ön libero Ahmed El Messaoudi'yle anlaştı ve Gaziantep'e getirdi. Fas asıllı Belçikalı dinamo, transferin bitmesine sayalı saatler kala sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı atacak. El Messaoudi, bu sezon şu ana kadar Groningen'de 3 maçta forma giydi ve 1 kez ağları havalandırdı. Geçen sezon ise 30 maçta 8 gol, 2 asist katkısı sağladı.