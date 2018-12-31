Trabzonsporun kamp kadrosu belli oldu! Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak dahil edilmedi! - Galeri - Fotomaç
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu! Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak dahil edilmedi!

Trabzonspor, resmi internet sitesinden yayınladığı duyuru ile 3-12 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek'te yapacakları kampa götürülecek futbolcuları açıkladı. Trabzonspor tarafından kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak ise kamp kadrosuna dahil edilmedi.

31 Aralık 2018 Pazartesi, 16:48:06 Güncelleme: 16:53:02
Trabzonsporun kamp kadrosu belli oldu! Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak dahil edilmedi!

Trabzonspor, resmi internet sitesinden yayınladığı duyuru ile 3-12 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek'te yapacakları kampa götürülecek futbolcuları açıkladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Trabzonsporun kamp kadrosu belli oldu! Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak dahil edilmedi!

Trabzonspor tarafından kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak ise kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Trabzonsporun kamp kadrosu belli oldu! Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak dahil edilmedi!

Sakatlığı bulunan Jose Sosa, kamp kadrosuna alınırken İranlı oyuncular Vahid Amiri ve Majid Hosseini, milli takım kampında olacakları için kadroya dahil edilmedi.

Trabzonsporun kamp kadrosu belli oldu! Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak dahil edilmedi!

UĞURCAN ÇAKIR

Trabzonsporun kamp kadrosu belli oldu! Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak dahil edilmedi!

ARDA AKBULUT

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