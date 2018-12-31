Trabzonsporun kamp kadrosu belli oldu! Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak dahil edilmedi!

Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu! Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak dahil edilmedi!
Trabzonspor, resmi internet sitesinden yayınladığı duyuru ile 3-12 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek'te yapacakları kampa götürülecek futbolcuları açıkladı. Trabzonspor tarafından kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak ise kamp kadrosuna dahil edilmedi.
31 Aralık 2018 Pazartesi, 16:48:06
Güncelleme: 16:53:02
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Trabzonspor, resmi internet sitesinden yayınladığı duyuru ile 3-12 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek'te yapacakları kampa götürülecek futbolcuları açıkladı.
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Trabzonspor tarafından kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak ise kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Sakatlığı bulunan Jose Sosa, kamp kadrosuna alınırken İranlı oyuncular Vahid Amiri ve Majid Hosseini, milli takım kampında olacakları için kadroya dahil edilmedi.