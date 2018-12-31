Trabzonsporun kamp kadrosu belli oldu! Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak dahil edilmedi!

Trabzonspor, resmi internet sitesinden yayınladığı duyuru ile 3-12 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek'te yapacakları kampa götürülecek futbolcuları açıkladı. Trabzonspor tarafından kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak ise kamp kadrosuna dahil edilmedi.