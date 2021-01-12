Trabzonspor aradığı golcüyü buldu! Kuzeyin yeni yıldızı geliyor
Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Göztepe'yi 1-0'lık skorla deviren ve 18. haftayı bay geçen Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesemeden devam ediyor. Forvet arayışlarını sürdüren bordo-mavililerde sürpriz bir isim gündeme geldi. İtalyan basını Danimarkalı golcüyü Fırtına'ya yazdı. İşte son gelişmeler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
12 Ocak 2021 Salı 10:12, Güncelleme 12.01.2021 10:14
Trabzonspor aradığı golcüyü buldu! Kuzeyin yeni yıldızı geliyor