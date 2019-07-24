Trabzonspor aradığı golcüyü buldu - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Trabzonspor aradığı golcüyü buldu

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor kadrosuna genç futbolcuları katarak dikkatleri üzerine çekti. Geleceğin birçok yıldız adayını kadrosunda bulunduran Trabzonspor aradığı golcüyü de buldu. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği golcü futbolcu ile büyük oranda anlaşma sağladı. İşte ayrıntılar...
24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:51 Güncelleme: 24.07.2019 11:51
Trabzonspor aradığı golcüyü buldu

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor gelecek sezon zirveye oynayacak bir takım kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Trabzonspor aradığı golcüyü buldu

Birçok genç ismi kadrosuna katan Fırtına, transfer bombasını patlatmaya çok yakın.

Trabzonspor aradığı golcüyü buldu

Başkan Ağaoğlu'nun "Yakında açıklayacağız" dediği golcü futbolcu ortaya çıktı.

Trabzonspor aradığı golcüyü buldu

Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği golcü futbolcu ile büyük oranda anlaştı.

Trabzonspor aradığı golcüyü buldu

Başkan Ağaoğlu'nun transferi kısa zamanda açıklanması ve yıldız ismin imzayı atması bekleniyor. İşte ayrıntılar...

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