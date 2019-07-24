Trabzonspor aradığı golcüyü buldu

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor kadrosuna genç futbolcuları katarak dikkatleri üzerine çekti. Geleceğin birçok yıldız adayını kadrosunda bulunduran Trabzonspor aradığı golcüyü de buldu. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği golcü futbolcu ile büyük oranda anlaşma sağladı. İşte ayrıntılar...
24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:51
Güncelleme: 24.07.2019 11:51
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Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor gelecek sezon zirveye oynayacak bir takım kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Birçok genç ismi kadrosuna katan Fırtına, transfer bombasını patlatmaya çok yakın.
Başkan Ağaoğlu'nun "Yakında açıklayacağız" dediği golcü futbolcu ortaya çıktı.
Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği golcü futbolcu ile büyük oranda anlaştı.
Başkan Ağaoğlu'nun transferi kısa zamanda açıklanması ve yıldız ismin imzayı atması bekleniyor. İşte ayrıntılar...