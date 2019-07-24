Trabzonspor aradığı golcüyü buldu

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor kadrosuna genç futbolcuları katarak dikkatleri üzerine çekti. Geleceğin birçok yıldız adayını kadrosunda bulunduran Trabzonspor aradığı golcüyü de buldu. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği golcü futbolcu ile büyük oranda anlaşma sağladı. İşte ayrıntılar...

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:51 Güncelleme: 24.07.2019 11:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





