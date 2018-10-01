Rodallega kasırgası! - Galeri - Fotomaç
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    02 Ekim 2018, Salı
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    Rodallega kasırgası!

    Trabzonspor'da Rodallega'nın performansı parmak ısırtıyor!
    1 Ekim 2018 Pazartesi, 23:58:52 Güncelleme: 00:01:09
    Rodallega kasırgası!
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    Rodallega kasırgası!

    Trabzonspor'da Hugo Rodallega kasırgası esiyor...

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    Rodallega kasırgası!
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    Rodallega kasırgası!

    Kasımpaşa'yı 4-2 yenen Fırtına'da attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynayan Rodallega, 7 hafta sonunda geçen sezonki gol sayısını yakaladı.

    Rodallega kasırgası!
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    Rodallega kasırgası!

    Geçen yıl Süper Lig'de 23 maçta oynamasına karşın fazla süre alamayarak 513 dakika sahada kalan Kolombiyalı forvet, 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

    Rodallega kasırgası!
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    Rodallega kasırgası!

    Bu dönem daha çok şans bulan ve 6'sı ilk 11'de olmak üzere 7 maçta 551 dakika görev yapan 33 yaşındaki futbolcu, 5 gol atarak şimdiden geçen sezonki gol sayısına ulaştı.

    Rodallega kasırgası!
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    Rodallega kasırgası!

    Rodallega'nın fileleri sarstığı maçlarda Trabzonspor, 7 puan topladı. İkinci haftada 3-1 kazanılan Sivasspor karşılaşmasında 2, üçüncü haftada 2-2 biten Ankaragücü maçında 1 gol atan Kolombiyalı forvet, Kasımpaşa sınavında 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

    Rodallega kasırgası!
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    Rodallega kasırgası!

    10 puanı bulunan tecrübeli futbolcu, ilk 7 haftada 5 golle Trabzonspor'un en skorer ismi. Kolombiyalı futbolcuyu 3 golle Burak Yılmaz takip ediyor

    Rodallega kasırgası!
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    Rodallega kasırgası!
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