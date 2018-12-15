Burak Yılmaz Fenerbahçeye gidecek mi? Ahmet Ağaoğlu açıkladı - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Burak Yılmaz Fenerbahçe'ye gidecek mi? Ahmet Ağaoğlu açıkladı
Forvet hattında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın Burak Yılmaz'ı istediği iddia edildi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
15 Aralık 2018 Cumartesi, 15:31:24
Fenerbahçe le 1.5 yıllık mukavele imzalayan Ersun Yanal'ın, forvet bölgesine Burak Yılmaz'ı istediği iddia edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-Lacivertli ekibin bu bölgede yaşadığı sorunu çözmesi için güçlü bir alternatif olan Burak Yılmaz'ın şu an Trabzonspor'da kadro dışı olması da satış ihtimalini güçlendiriyor.
Teknik Direktör Ünal Karaman'ın da, "Devre arasında aramızdan ayrılanlar olacak" diyerek Burak ve kaleci Onur'u işaret etmesi, iddiaları daha da alevlendirdi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Burak Yılmaz - Fenerbahçe iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Akşam Gazetesi'ne konuşan Ağaoğlu, "Bu benim tek başıma verebileceğim bir karar değil. Bir oyuncunun satışıyla ilgili karar, yönetim kurulu kararıdır. En azından icra kurulu kararıdır."