Burak Yılmaz Fenerbahçeye gidecek mi? Ahmet Ağaoğlu açıkladı - Galeri - Fotomaç
15 Aralık 2018, Cumartesi
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Burak Yılmaz Fenerbahçe'ye gidecek mi? Ahmet Ağaoğlu açıkladı

Forvet hattında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın Burak Yılmaz'ı istediği iddia edildi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
15 Aralık 2018 Cumartesi, 15:31:24
Burak Yılmaz Fenerbahçeye gidecek mi? Ahmet Ağaoğlu açıkladı

Fenerbahçe le 1.5 yıllık mukavele imzalayan Ersun Yanal'ın, forvet bölgesine Burak Yılmaz'ı istediği iddia edildi.

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Burak Yılmaz Fenerbahçeye gidecek mi? Ahmet Ağaoğlu açıkladı

Sarı-Lacivertli ekibin bu bölgede yaşadığı sorunu çözmesi için güçlü bir alternatif olan Burak Yılmaz'ın şu an Trabzonspor'da kadro dışı olması da satış ihtimalini güçlendiriyor.

Burak Yılmaz Fenerbahçeye gidecek mi? Ahmet Ağaoğlu açıkladı

Teknik Direktör Ünal Karaman'ın da, "Devre arasında aramızdan ayrılanlar olacak" diyerek Burak ve kaleci Onur'u işaret etmesi, iddiaları daha da alevlendirdi.

Burak Yılmaz Fenerbahçeye gidecek mi? Ahmet Ağaoğlu açıkladı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Burak Yılmaz - Fenerbahçe iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz Fenerbahçeye gidecek mi? Ahmet Ağaoğlu açıkladı

Akşam Gazetesi'ne konuşan Ağaoğlu, "Bu benim tek başıma verebileceğim bir karar değil. Bir oyuncunun satışıyla ilgili karar, yönetim kurulu kararıdır. En azından icra kurulu kararıdır."

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