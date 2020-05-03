Arçil ve Şota devrede! Genç yıldız Trabzonspor'a

Trabzonspor'un kanca attığı Giorgi Chakvedatze'ye birçok kulüp talip. Ancak Karadeniz temsilcisi en büyük kozunu oynadı. Efsane ikizler Arçil ve Şota devreye girip 20 yaşındaki vatandaşlarını ikna etti. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
3 Mayıs 2020 Pazar 06:40
Güncelleme: 03.05.2020 06:40
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Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına başlayan Trabzonspor transferde gaza bastı.
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Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına başlayan Trabzonspor transferde gaza bastı.
Son yıllarda yaptığı başarılı transferlerle adından söz ettiren bordo-mavililer, yeni bir operasyon için düğmeye bastı.
Transferde gelecek vaat eden yıldız adaylarına yönelen Fırtına sürpriz bir ismi gündemine almıştı.
20 yaşındaki genç yıldız adayı için harekete geçen Trabzonspor yönetimi, Avrupa'dan birçok talibi olan Gürcü isim için vatandaşları Arçil ve Şota'yı devreye soktu.