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TFFHGD Başkanı Abdurrahman Arıcı: Suat Arslanboğa hakemliğe devam edebilir!
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanı Abdurrahman Arıcı, Merkez Hakem Kurulu tarafından sözleşmesi feshedilen Suat Arslanboğa ile ilgili açıklamalarda bulundu. Arıcı, "Türkiye Futbol Federasyonu Suat Arslanboğa'nın sözleşmesini feshederek hakemliğe devam etmesini sağlıyor. Suat Arslanboğa hakemliğe devam edecek. Sözleşmeli hakem olabilecek." ifadelerini kullandı.
4 Ekim 2019 Cuma 15:01
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Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanı Abdurrahman Arıcı, Suat Arslanboğa'nın hakemliğe devam edebileceğini söyleyerek maç yönettiğinde, yönettiği maçın ücretini alabileceğini belirtti.
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Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanı Abdurrahman Arıcı, sözleşmesi feshedilen Suat Arslanboğa'nın, yönettiği maç başına ücret alacağını söyleyerek, "Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulumuzun pazartesi günü hakemimiz Suat Arslanboğa ile bir tasarrufu oldu.
Hakemlik sözleşmesinin feshedildiği ile ilgili bir açıklaması oldu. Bu haber değişik şekillerde yorumlanmaya başlandı. Merkez Hakem Kurulumuzun bu yılki tasarrufunda performansa dayalı bir sistem var.
Performansı iyi olan hakemler devam edecek. Performansı düşük olan hakemler de dinlendirilecek. Eğer iyi performans gösterip maça çıkıyorsa kötü performans gösteren hakemler de dinlendirilecek.
Fakat bunun üstüne Türkiye Futbol Federasyonu sözleşmesini feshederek hakemliğe devam etmesini sağlıyor. Suat Arslanboğa hakemliğe devam edecek.