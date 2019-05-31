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Süper Lig'de Vedat Muriç savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Galatasaray, transfer çalışmalarına son sürat devam ederken gündeme damga vuracak bir transfer hamlesi yapmaya hazırlanıyor. Fatih Terim'in özellikle devrede olduğu bu transfer gelişmesinde Kosovalı golcü Vedat Muriç'in kadroya katılması için bütçe belirlendi. Sarı-kırmızılılar bu transferde Fenerbahçe ile kıyasıya bir rekabet içine girecek. İşte sürpriz transfer gelişmesinin tüm detayları...
31 Mayıs 2019 Cuma 07:34
Güncelleme: 31.05.2019 07:35
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Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımını atmaya hazırlanıyor.
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Mbaye Diagne ile yolları ayırma kararı alan Galatasaray'da gözler santrfor transferine çevrilmişti.
Yurt dışından birçok isimle nabız yoklayan Galatasaray'da son olarak listeye gündem yaratacak bir isim girdi.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde 1 numarada bulunan Vedat Muric ile ilgili Fatih Terim yönetime raporunu sundu.
Galatasaray'ın deneyimli teknik adamı transferde Fenerbahçe'ye psikolojik bir üstünlük sağlamak istiyor.