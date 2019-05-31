Süper Lig'de Vedat Muriç savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray... - Fotomaç
31 Mayıs 2019, Cuma
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Süper Lig'de Vedat Muriç savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Galatasaray, transfer çalışmalarına son sürat devam ederken gündeme damga vuracak bir transfer hamlesi yapmaya hazırlanıyor. Fatih Terim'in özellikle devrede olduğu bu transfer gelişmesinde Kosovalı golcü Vedat Muriç'in kadroya katılması için bütçe belirlendi. Sarı-kırmızılılar bu transferde Fenerbahçe ile kıyasıya bir rekabet içine girecek. İşte sürpriz transfer gelişmesinin tüm detayları...
31 Mayıs 2019 Cuma 07:34 Güncelleme: 31.05.2019 07:35
Süper Lig'de Vedat Muriç savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımını atmaya hazırlanıyor.

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Süper Lig'de Vedat Muriç savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Mbaye Diagne ile yolları ayırma kararı alan Galatasaray'da gözler santrfor transferine çevrilmişti.

Süper Lig'de Vedat Muriç savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yurt dışından birçok isimle nabız yoklayan Galatasaray'da son olarak listeye gündem yaratacak bir isim girdi.

Süper Lig'de Vedat Muriç savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fenerbahçe'nin transfer listesinde 1 numarada bulunan Vedat Muric ile ilgili Fatih Terim yönetime raporunu sundu.

Süper Lig'de Vedat Muriç savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Galatasaray'ın deneyimli teknik adamı transferde Fenerbahçe'ye psikolojik bir üstünlük sağlamak istiyor.

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