Süper Lig'de Vedat Muriç savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Galatasaray, transfer çalışmalarına son sürat devam ederken gündeme damga vuracak bir transfer hamlesi yapmaya hazırlanıyor. Fatih Terim'in özellikle devrede olduğu bu transfer gelişmesinde Kosovalı golcü Vedat Muriç'in kadroya katılması için bütçe belirlendi. Sarı-kırmızılılar bu transferde Fenerbahçe ile kıyasıya bir rekabet içine girecek. İşte sürpriz transfer gelişmesinin tüm detayları...

31 Mayıs 2019 Cuma 07:34 Güncelleme: 31.05.2019 07:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





