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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefesleri kesiyor. Sürprizlerle dolu 13. haftada puan tablosunun ilk 3 sırasında yer alan Alanyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe, sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Zirve takipçisi Beşiktaş ise Erzurumspor'u farklı geçerek şampiyonluk yarışına dahil oldu. Trabzonspor da Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u devirerek üst sıralara doğru yelken açtı. İddaa Risk Yönetimi, alınan bu sonuçların ardından Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte güncel şampiyonluk oranları...