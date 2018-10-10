Hıncal Uluç gündemi değerlendirdi!

"9 KİŞİ OYNASA FARK ETMEZ"

"Bu Beşiktaş'a karşı Rıza Çalımbay'ın takımına bak, küme düşme hattının oralarda. Yani bu seneki takımların durumuna bakınca 1 puan altın olabilir. Şimdi Türkiye'nin en iyi takımlarından birine karşı kendi seyircilerinin önünde oynamasına rağmen, 'Ben 1 puanı sağlama alıp önce bakayım' diye maça başlamasına itirazım olmayabilir.