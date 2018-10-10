Hıncal Uluç gündemi değerlendirdi!

Sabah gazetesinin usta yazarı Hınca Uluç, Atiker Konyaspor - Beşiktaş ve Antalyaspor - Galatasaray maçlarını yorumladı.
10 Ekim 2018 Çarşamba, 18:43:58
Güncelleme: 18:48:13
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Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası geride kalırken Atiker Konyaspor-Beşiktaş ve Antalyaspor-Galatasaray maçları büyük bir heyecana sahne oldu. Hıncal Uluç, bu maçları A Spor'da yayınlanan 90'a programında değerlendirdi.
İşte usta yorumcunun o değerlendirmeleri...
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"BEŞİKTAŞ EN ZENGİN KADROYA SAHİP"
"Seyretmekten fevkalade nefret ettiğim bir maç izledim. İki kenarda iki korkak olduğunda ben o maçtan nefret ediyorum. Belli dakikalarda tedbirli oynamayı kabullenebilirim, doğru tedbirli oynamak kaydıyla
"2 günde bir maç oynayan Beşiktaş, Süper Lig'deki en zengin kadroya sahip. Şenol Güneş en rahat takım seçme hakkına sahip teknik direktör."
"9 KİŞİ OYNASA FARK ETMEZ"
"Bu Beşiktaş'a karşı Rıza Çalımbay'ın takımına bak, küme düşme hattının oralarda. Yani bu seneki takımların durumuna bakınca 1 puan altın olabilir. Şimdi Türkiye'nin en iyi takımlarından birine karşı kendi seyircilerinin önünde oynamasına rağmen, 'Ben 1 puanı sağlama alıp önce bakayım' diye maça başlamasına itirazım olmayabilir.
"Ben kenarda olsam yapmam çünkü 1 puan ile 0 puan arasında çok da fark yok, daha 8. haftadayız. 3 puan alma şansın var önünde. Tamam başladın. Dakika 28, penaltıyla 1-0 öne geçmişsin ve Beşiktaş 10 kişi kalmış, stoperi kırmızı kart görmüş."