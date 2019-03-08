Fırat Aydınus'tan yardımcısına küfür! Soruşturma açıldı... - Fotomaç
08 Mart 2019, Cuma
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Fırat Aydınus'tan yardımcısına küfür! Soruşturma açıldı...

Süper Lig'de oynanan ve Fırat Aydınus'un yönettiği Yeni Malatyaspor-Başakşehir maçında, Aydınus'un yardımcı hakemi Yusuf Bozdoğan'a küfrettiği iddia edildi. Haberlere göre TFF bu olayla ilgili soruşturma başlattı, Bozdoğan yaşananları mahkemeye taşıyacak. İşte detaylar...

8 Mart 2019 Cuma 16:13 Güncelleme: 08.03.2019 16:26
Fırat Aydınus'tan yardımcısına küfür! Soruşturma açıldı...

Evkur Yeni Malatya - Medipol Başakşehir maçında Fırat Aydınus ve yardımcısı Yusuf Bozdoğan arasında yaşandığı belirtilen kavga ile ilgili TFF soruşturma başlattı.

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Fırat Aydınus'tan yardımcısına küfür! Soruşturma açıldı...

Maçtan sonra Aydınus ve Bozdoğan'ın soyunma odasında kavga ettiği ve Aydınus'un, yardımcısına "O bayrağı....." diye küfür ettiği belirtildi.

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Fırat Aydınus'tan yardımcısına küfür! Soruşturma açıldı...

Ses ve gürültü artınca maçın temsilcilerinden Cenk Altun'un durumu federasyona ilettiği kaydedildi.

Fırat Aydınus'tan yardımcısına küfür! Soruşturma açıldı...

Aydınus'un da bu defa kendisini şikâyet eden temsilci ile tartıştığı, Altun'un da bunun üzerine TFF Başkanı Hüsnü Güreli'yi arayarak olayı anlattığı bildirildi.

Fırat Aydınus'tan yardımcısına küfür! Soruşturma açıldı...

Güreli yaşananlarla ilgili rapor isterken, büyük skandal nedeniyle MHK soruşturma başlattı.

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