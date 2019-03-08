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Fırat Aydınus'tan yardımcısına küfür! Soruşturma açıldı...
Süper Lig'de oynanan ve Fırat Aydınus'un yönettiği Yeni Malatyaspor-Başakşehir maçında, Aydınus'un yardımcı hakemi Yusuf Bozdoğan'a küfrettiği iddia edildi. Haberlere göre TFF bu olayla ilgili soruşturma başlattı, Bozdoğan yaşananları mahkemeye taşıyacak. İşte detaylar...
8 Mart 2019 Cuma 16:13 Güncelleme: 08.03.2019 16:26
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Maçtan sonra Aydınus ve Bozdoğan'ın soyunma odasında kavga ettiği ve Aydınus'un, yardımcısına "O bayrağı....." diye küfür ettiği belirtildi.
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