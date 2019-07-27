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Deniz Türüç'te son dakika! Ters köşe ve 3 yıllık imza... Transfer haberleri
Kayserispor'dan ters köşe!.. Spor Toto Süper Lig'de transfer döneminin gözde isimlerinden Deniz Türüç ile ilgili gündeme bomba gibi düşen son dakika gelişmesi... Ezeli rakipler, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Milli yıldız için sıcak saatler yaşanıyor... İşte son dakika transfer, Deniz Türüç ve resmi imza haberinin detayına dair bilgiler...
27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:38
Güncelleme: 27.07.2019 11:41
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Transferin gözde ismi Deniz'de son dakika gelişmesi! Spor Toto Süper Lig'de yaz transfer dönemi oldukça hareketli geçerken transferler de peş peşe açıklanıyor...
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Transfer döneminin yıldızı haline gelen Deniz Türüç imzayı atıyor.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan yıldız futbolcunun geleceği merak konusu olmuştu.
İşte Deniz Türüç'le ilgili son gelişmeler...
Transferin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Deniz Türüç'le ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı...