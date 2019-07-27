Deniz Türüç'te son dakika! Ters köşe ve 3 yıllık imza... Transfer haberleri

Kayserispor'dan ters köşe!.. Spor Toto Süper Lig'de transfer döneminin gözde isimlerinden Deniz Türüç ile ilgili gündeme bomba gibi düşen son dakika gelişmesi... Ezeli rakipler, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Milli yıldız için sıcak saatler yaşanıyor... İşte son dakika transfer, Deniz Türüç ve resmi imza haberinin detayına dair bilgiler...

27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:38 Güncelleme: 27.07.2019 11:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





