Deniz Türüç'te son dakika! Ters köşe ve 3 yıllık imza... Transfer haberleri - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Deniz Türüç'te son dakika! Ters köşe ve 3 yıllık imza... Transfer haberleri

Deniz Türüç'te son dakika! Ters köşe ve 3 yıllık imza... Transfer haberleri

Kayserispor'dan ters köşe!.. Spor Toto Süper Lig'de transfer döneminin gözde isimlerinden Deniz Türüç ile ilgili gündeme bomba gibi düşen son dakika gelişmesi... Ezeli rakipler, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Milli yıldız için sıcak saatler yaşanıyor... İşte son dakika transfer, Deniz Türüç ve resmi imza haberinin detayına dair bilgiler...
27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:38 Güncelleme: 27.07.2019 11:41
Deniz Türüç'te son dakika! Ters köşe ve 3 yıllık imza... Transfer haberleri

Transferin gözde ismi Deniz'de son dakika gelişmesi! Spor Toto Süper Lig'de yaz transfer dönemi oldukça hareketli geçerken transferler de peş peşe açıklanıyor...

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Deniz Türüç'te son dakika! Ters köşe ve 3 yıllık imza... Transfer haberleri

Transfer döneminin yıldızı haline gelen Deniz Türüç imzayı atıyor.

Deniz Türüç'te son dakika! Ters köşe ve 3 yıllık imza... Transfer haberleri

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan yıldız futbolcunun geleceği merak konusu olmuştu.

Deniz Türüç'te son dakika! Ters köşe ve 3 yıllık imza... Transfer haberleri

İşte Deniz Türüç'le ilgili son gelişmeler...

Deniz Türüç'te son dakika! Ters köşe ve 3 yıllık imza... Transfer haberleri

Transferin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Deniz Türüç'le ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı...

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