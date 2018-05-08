Ateş hattı alev alev! Süper Lig'e tutunma mücadelesi
Bu 2 takımın daha dezavantajlı olduğu kümede kalma mücadelesinde, 15. sıradaki 35 puanlı Atiker Konyaspor, otuz altışar puana sahip 14. Teleset Mobilya Akhisarspor ve 13. Aytemiz Alanyaspor ile 12. sıradaki 38 puanlı Antalyaspor yer alıyor. Bu 6 ekibin 33. haftada birbirleriyle müsabakaları bulunmuyor.
Osmanlıspor
Osmanlıspor son 2 haftaya küme düşme korkusuyla girdi. 33 puanla 16. sırada bulunan Osmanlıspor, 35 puanı olan Atiker Konyaspor'un 2 puan gerisinde yer alıyor.
33. haftada Beşiktaş'ı konuk edecek Osmanlıspor, bu maçta mağlup olması halinde rakipleri Aytemiz Alanyaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Atiker Konyaspor maçlarının sonuçlarına göre ligden düşebilir.
Teleset Mobilya Akhisarspor
Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kadar çıkmayı başaran Teleset Mobilya Akhisarspor, ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesini de sürdürüyor. Perşembe günü kupa finalinde Fenerbahçe ile Diyarbakır'da karşılaşacak 36 puanlı yeşil-siyahlı ekip, 33. haftada Kayserispor'a konuk olacak.
Bu hafta alınacak sonuçlara göre Teleset Mobilya Akhisarspor'un son haftada Akhisar'da oynayacağı Osmanlıspor maçı çok önemli hale gelebilir.
Atiker Konyaspor
Bu sezon Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Atiker Konyaspor, Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından aldığı başarılı sonuçlarla küme düşme hattından çıktı. Son 2 haftaya düşme hattındaki Osmanlıspor'un 2 puan önünde giren 35 puanlı Atiker Konyaspor, 33. haftada Göztepe'yi konuk ettikten sonra son hafta Fenerbahçe deplasmanında puan arayacak.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.