Ateş hattı alev alev! Süper Lig'e tutunma mücadelesi

Bu 2 takımın daha dezavantajlı olduğu kümede kalma mücadelesinde, 15. sıradaki 35 puanlı Atiker Konyaspor, otuz altışar puana sahip 14. Teleset Mobilya Akhisarspor ve 13. Aytemiz Alanyaspor ile 12. sıradaki 38 puanlı Antalyaspor yer alıyor. Bu 6 ekibin 33. haftada birbirleriyle müsabakaları bulunmuyor.