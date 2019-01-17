Gündeme bomba gibi düştü! Sabri Sarıoğlu ve eşi...
Ünlü futbolcu Sabri Sarıoğlu, iddiaya göre geçtiğimiz yıl Nişantaşı'nda açtığı gözlük mağazasını darboğaza girince kapattı. Sarıoğlu, aylık kirası 25 bin lira olan mağazanın masrafları artınca kepenk indirmek zorunda kaldı.
17 Ocak 2019 Perşembe, 10:18:26
Güncelleme: 10:25:48
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Bu iddia gündemi sallarken Sarıoğlu'nun futbolu bıraktığı da ortaya çıktı.
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Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu'nun da kısa süre önce sosyal medya hesabını kapatması dedikodu kazanını kaynattı.
Bu durum Sarp ve Sare adında iki çocukları olan ünlü çiftin 8 yıllık evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını düşündürdü.
Takvim'de yer alan habere göre; İkilinin boşanacağı dedikodusu, kulislerde konuşulmaya başlarken çift hakkında ikinci bir iddia daha ortaya atıldı.
İKİ ÇOCUKLARI VAR... İki çocuk annesi olmasına rağmen pilotluk kariyerini başarılı bir şekilde sürdüren Yağmur Sarıoğlu'nun geçtiğimiz günlerde kız ve erkek kardeşiyle soluğu ABD'de aldığı öne sürüldü.