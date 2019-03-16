Dünyanın en tanınan sporcuları açıklandı! Listede bir Türk de var - Fotomaç
16 Mart 2019, Cumartesi
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Dünyanın en tanınan sporcuları açıklandı! Listede bir Türk de var

Amerika'da yayın yapan spor kanalı ESPN, 2019 yılının en çok tanınan sporcularını açıkladı. 20 sporcudan oluşturulan liste, kazandıkları para, internette aranma oranları ve sosyal medyadaki takipçi sayıları değerlendirilerek hazırlandı.
16 Mart 2019 Cumartesi 16:17 Güncelleme: 16.03.2019 16:31
Dünyanın en tanınan sporcuları açıklandı! Listede bir Türk de var

Listede bir Türk sporcunun da bulunduğu liste şu şekilde:

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünyanın en tanınan sporcuları açıklandı! Listede bir Türk de var

20- Novak Djokovic
Ciro: 16.6 milyon pound
Aranma Puanı: 21
Takipçi Sayısı: 8,5 milyon

Dünyanın en tanınan sporcuları açıklandı! Listede bir Türk de var

18- Yuvraj Singh
Ciro: 23.3 milyon pound
Aranma Puanı: 1
Takipçi Sayısı: 14,5 milyon

Dünyanın en tanınan sporcuları açıklandı! Listede bir Türk de var

17- Serena Williams
Ciro: 13.6 milyon pound
Aranma Puanı: 37
Takipçi Sayısı: 10,8 milyon

Dünyanın en tanınan sporcuları açıklandı! Listede bir Türk de var

16- Antoine Griezmann
Ciro: 17.3 milyon pound
Aranma Puanı: 20
Takipçi Sayısı: 22,6 milyon

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