Arda Turana bir şok daha! Aslıhan Doğan baba evine döndü

Arda Turan'a bir şok daha! Aslıhan Doğan baba evine döndü
Geçtiğimiz günlerde Emirgan'daki bir mekanda çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş Turan şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmıştı. 8 buçuk aylık hamile olan Aslıhan Doğan'ın olaylardan yıpranması baba Sabri Doğan'ı kızdırdı. İddiaya göre Aslıhan Doğan'ı kendi evine götüren baba, damadı Arda'ya 'Kızım doğurana kadar burada kalacak' resti çekti.
TÜRKİYE KONUŞMUŞTU
Popçu Berkay'la yaşadığı olaylı geceden sonra Türkiye'nin gündemine oturan Başakşehirli futbolcu Arda Turan'a bir şok da eşi Aslıhan Doğan'ın ailesinden geldi. Geçtiğimiz hafta Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e tacizde bulunduğu iddiasıyla başlayan kavgada Turan, Berkay'ın burnunu kırmıştı. İkilinin hastaneye taşınan kavgasında Arda'nın elinde silahla görüntüleri bomba etkisi yaratmıştı.
İlk duruşmanın 30 Ocak 2019'da görülmesine karar veren mahkeme; futbolcuun, 'cinsel taciz', 'kasten yaralama', 'Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme', 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 12,5 yıla kadar hapsini istemişti. Olay gecesi şok yaşayan 8 buçuk aylık hamile Aslıhan Doğan, soluğu hastanede almıştı. Skandal, Doğan Ailesi'ni kızdırdı ve devreye Aslıhan'ın babası Sabri Doğan girdi.