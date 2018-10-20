Arda Turana bir şok daha! Aslıhan Doğan baba evine döndü

Geçtiğimiz günlerde Emirgan'daki bir mekanda çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş Turan şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmıştı. 8 buçuk aylık hamile olan Aslıhan Doğan'ın olaylardan yıpranması baba Sabri Doğan'ı kızdırdı. İddiaya göre Aslıhan Doğan'ı kendi evine götüren baba, damadı Arda'ya 'Kızım doğurana kadar burada kalacak' resti çekti.