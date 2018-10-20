Arda Turana bir şok daha! Aslıhan Doğan baba evine döndü - Galeri - Fotomaç
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    Arda Turan'a bir şok daha! Aslıhan Doğan baba evine döndü

    Şarkıcı Berkay ile futbolcu Arda Turan arasında çıkan kavga olayıyla ilgili son dakika gelişmeleri ortaya çıkmaya devam ediyor.
    20 Ekim 2018 Cumartesi, 11:46:55 Güncelleme: 11:48:35
    Arda Turana bir şok daha! Aslıhan Doğan baba evine döndü

    Geçtiğimiz günlerde Emirgan'daki bir mekanda çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş Turan şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmıştı. 8 buçuk aylık hamile olan Aslıhan Doğan'ın olaylardan yıpranması baba Sabri Doğan'ı kızdırdı. İddiaya göre Aslıhan Doğan'ı kendi evine götüren baba, damadı Arda'ya 'Kızım doğurana kadar burada kalacak' resti çekti.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Arda Turana bir şok daha! Aslıhan Doğan baba evine döndü

    TÜRKİYE KONUŞMUŞTU
    Popçu Berkay'la yaşadığı olaylı geceden sonra Türkiye'nin gündemine oturan Başakşehirli futbolcu Arda Turan'a bir şok da eşi Aslıhan Doğan'ın ailesinden geldi. Geçtiğimiz hafta Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e tacizde bulunduğu iddiasıyla başlayan kavgada Turan, Berkay'ın burnunu kırmıştı. İkilinin hastaneye taşınan kavgasında Arda'nın elinde silahla görüntüleri bomba etkisi yaratmıştı.

    Arda Turana bir şok daha! Aslıhan Doğan baba evine döndü

    İlk duruşmanın 30 Ocak 2019'da görülmesine karar veren mahkeme; futbolcuun, 'cinsel taciz', 'kasten yaralama', 'Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme', 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 12,5 yıla kadar hapsini istemişti. Olay gecesi şok yaşayan 8 buçuk aylık hamile Aslıhan Doğan, soluğu hastanede almıştı. Skandal, Doğan Ailesi'ni kızdırdı ve devreye Aslıhan'ın babası Sabri Doğan girdi.

    Arda Turana bir şok daha! Aslıhan Doğan baba evine döndü

    KAYINPEDER FIRÇASI
    İddiaya göre Sabri Doğan, kızlarını olay sonrası evine götürdü. Çubuklu Vadi Evleri'nde oturan baba Doğan'ın aynı sitedeki damadı Arda'ya, "Kızım karnı burnunda evde tek başına, sen gecelerde eğleniyorsun. Aslıhan doğurana kadar bizde kalacak" diye tepki gösterdiği öğrenildi.

    Arda Turana bir şok daha! Aslıhan Doğan baba evine döndü

    Arda'nın baba evindeki eşini gördükten sonra kendi evinde tek başına kaldığı konuşulurken; ara sıra kendi evine uğrayan Aslıhan Doğan'ı annesi Güler Hanım'ın bir an olsun yalnız bırakmadığı da iddialar arasında.

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