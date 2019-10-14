Arda Turan yeni oyuncak aldı! Tam 10 milyon lira... - Son dakika Spor Magazin haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Ekim 2019, Pazartesi
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Arda Turan yeni oyuncak aldı! Tam 10 milyon lira...

Başakşehir forması giyen milli futbolcu Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan'la Maslak'ta objektiflere yansıdı. Tecrübeli oyuncu yeni oyuncağını görücüye çıkarırken garajına bir araba daha eklemiş oldu. İşte o araç ve Arda'nın sahip olduğu bilinen diğer araçları ile değerleri...

14 Ekim 2019 Pazartesi 11:49 Güncelleme: 14.10.2019 11:53
Arda Turan yeni oyuncak aldı! Tam 10 milyon lira...

Barcelona'nın Medipol Başakşehir'e kiraladığı oyuncu Arda Turan yeni arabasıyla görücüye çıktı.

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Arda Turan yeni oyuncak aldı! Tam 10 milyon lira...

Tecrübeli futbolcu eşinin hamile olduğu dönemde ailesinin güvenliği için 2 milyon lira ödeyerek Mercedes'in zırhlı modeli G500'ü satın almıştı.

Arda Turan yeni oyuncak aldı! Tam 10 milyon lira...

Önceki akşam eşi Aslıhan Doğan Turan'la Maslak TİM Show Center çıkışı görüntülenen futbolcu, yeni aracını görücüye çıkardı.

Arda Turan yeni oyuncak aldı! Tam 10 milyon lira...

Yeşil sahalardan kazandığı paraları lüks araçlara yatırarak kendini ödüllendiren yıldız futbolcunun otomobili ilk kez görüntülendi. Turan'ın aracının değeri ise tam 650 bin lira.

Arda Turan yeni oyuncak aldı! Tam 10 milyon lira...

Lüks araç tutkunu Arda Turan'ın garajında 600 bin euro (yaklaşık 4 milyon TL) değerinde Bentley Bentayga,

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