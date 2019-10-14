Arda Turan yeni oyuncak aldı! Tam 10 milyon lira...

Başakşehir forması giyen milli futbolcu Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan'la Maslak'ta objektiflere yansıdı. Tecrübeli oyuncu yeni oyuncağını görücüye çıkarırken garajına bir araba daha eklemiş oldu. İşte o araç ve Arda'nın sahip olduğu bilinen diğer araçları ile değerleri...