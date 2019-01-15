Sosyal medya gündemi (15 Ocak 2019) - Galeri - Fotomaç
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Sosyal medya gündemi (15 Ocak 2019)
Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik.
15 Ocak 2019 Salı, 17:12:08
Güncelleme: 17:57:03
Aslıhan Doğan'ın dövme paylaşımı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Arsenal'in başarılı kalecisi Petr Cech, sezon sonunda futbolu bırakacağını bu paylaşımla açıkladı.
2008'den 2018'e Emmanuel Adebayor.
Ahmet Çalık, Sinan Gümüş'ün doğum gününü bu paylaşımla kutladı.
Juventus'lu yıldız Alex Sandro'dan eski Fenerbahçeli Josef de Souza paylaşımı.