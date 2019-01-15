Sosyal medya gündemi (15 Ocak 2019) - Galeri - Fotomaç
15 Ocak 2019, Salı
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Sosyal medya gündemi (15 Ocak 2019)

Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik.
15 Ocak 2019 Salı, 17:12:08 Güncelleme: 17:57:03
Sosyal medya gündemi (15 Ocak 2019)

Aslıhan Doğan'ın dövme paylaşımı.

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Sosyal medya gündemi (15 Ocak 2019)

Arsenal'in başarılı kalecisi Petr Cech, sezon sonunda futbolu bırakacağını bu paylaşımla açıkladı.

Sosyal medya gündemi (15 Ocak 2019)

2008'den 2018'e Emmanuel Adebayor.

Sosyal medya gündemi (15 Ocak 2019)

Ahmet Çalık, Sinan Gümüş'ün doğum gününü bu paylaşımla kutladı.

Sosyal medya gündemi (15 Ocak 2019)

Juventus'lu yıldız Alex Sandro'dan eski Fenerbahçeli Josef de Souza paylaşımı.

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