Sokağa çıkma yasağı esnetilen 65 üstü vatandaşlar uzun zaman sonra dışarı çıktılar!
Yeni tip corona virüsü nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıktı.
İSTANBUL
Taksim, Nişantaşı ve Şişli'de evlerinden çıkan vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yürüyüş yaparken, bazıları egzersiz yapmayı da ihmal etmedi. Vatandaşların maske taktığı ancak bazılarının sosyal mesafeye uymadığı görüldü.
Kadıköy'de uzun aradan sonra dışarıya çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar da yürüyüş yapmayı, parklarda güneşlenmeyi ve egzersiz yapmayı seçti.
Denetimlerini sürdüren polis ekipleri, sahildeki vatandaşlara evlerinden yürüyüş mesafesi uzaklaşmaya izin verildiği ve sahilde yürüyüş yapmanın yasak olduğu uyarılarında bulundu. Polis sosyal mesafe konusunda da uyarı yaptı.
İZMİR
İzmir'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıkıp güneşli günün tadını çıkardı.
SİVAS
Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere park ve caddelerde 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar yoğunlukla görüldü.
KONYA
Konya'da saat 11.00'de sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşların, sosyal mesafe kuralına riayet ettikleri gözlendi. Maske ve eldiven takarak eşleriyle beraber sokağa çıkanlar, evlerine yakın parklarda dolaştı. Bazı kişiler ise evlerinin önünde oturmayı tercih etti. Uzun sürenin ardından ilk defa dışarı çıkan 65 yaş üstü kişiler, saat 15.00'te evlerine geri döndü.
KARAMAN
Karaman'da ise Covid-19 ile mücadele sürecinde, uzun süre evde kalan 65 yaş ve üstü vatandaşlar 11.00 itibarıyla sokağa çıkmaya başladı. Evlerinin yakınlarındaki parklara çıkan bazı kişiler, güneşli havanın tadını çıkardı. Maske takarak sosyal mesafe kuralına riayet eden vatandaşların evlerinden uzaklaşmadıkları görüldü.
EDİRNE
Edirne'de bazı yaşlılar evlerinin önünde oturmayı tercih ederken bazıları yürüyüş yaptı, evlerine yakın mesafedeki park ve bahçelerde dolaştı.
Bazı yaşlılar yolda gördükleri arkadaşlarıyla tokalaşmak yerine sosyal mesafe kuralına uyarak ellerindeki bastonları havaya kaldırarak selamlaştı.
SAKARYA BOLU DÜZCE
Sakarya, Bolu ve Düzce genelinde saat 11.00 itibarıyla sokağa çıkan vatandaşların genel olarak sosyal mesafe kuralına uyup maske taktığı görüldü.
MUĞLA
Muğla'da yapılan çağrıya kulak vererek evde kalanlar sayesinde 65 yaş ve üstü kişiler rahatlıkla sokaklarda yürüyüş yapıp parklarda güneşlendi.
ISPARTA
Isparta ve Burdur'da da 65 yaş ve üstü kişilerle kronik rahatsızlığı bulunanlar kendileri için tanınan 4 saatlik sokak çıkma esnekliğini park ve sokaklarda yürüyüş yaparak değerlendirdi.
ANTALYA
Antalya'da, özellikle deniz manzaralı Atatürk ve Falez parklarında yürüyüş yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Bazı yaşlılar bisiklete bindi, bazıları ise banklarda oturup denize seyrederek vakit geçirdi. Tekerlekli sandalyedeki bazı yaşlılar da yakınlarının yardımıyla dışarı çıkarak güzel havanın keyfini yaşadı.