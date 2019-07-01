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On Numara çekilişi bu akşam! MPİ-1 Temmuz On Numara sonuçları
Şans oyunlarını yakından takip edenler bu akşam gerçekleşecek olan On Numara çekilişini merakla bekliyor. Milli Piyango İdaresi'nin Pazartesi akşamları düzenlediği On Numara çekilişinde hangi numaraların talihli olacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta On Numara çekilişinde 2 kişi 10 bilerek büyük ikramiyeyi paylaşmıştı.
1 Temmuz 2019 Pazartesi 12:03
Güncelleme: 01.07.2019 12:05
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On Numara çekilişi bu akşam! MPİ-2019 On Numara sonuçları
Şans oyunlarını yakından takip edenler bu akşam gerçekleşecek olan On Numara çekilişini merakla bekliyor. Milli Piyango İdaresi'nin Pazartesi akşamları düzenlediği On Numara çekilişinde hangi numaraların talihli olacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta On Numara çekilişinde 2 kişi 10 bilerek büyük ikramiyeyi paylaşmıştı.
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On Numara çekilişi bu akşam! MPİ-2019 On Numara sonuçları
1 Temmuz On Numara çekilişi için heyecanlı geri sayım başladı. On Numara kuponu dolduruluyor ve tahminler yapılıyor. MPİ resmi internet sitesinde bu akşam saat 21:15'te gerçekleşecek olan On Numara çekilişinde hangi numaraların kazandıracağı canlı yayınla belli olacak. Ayrıca sonuçlar haberimizde de yer alacak.
On Numara çekilişi bu akşam! MPİ-2019 On Numara sonuçları
On Numara çekilişi bu akşam! MPİ-2019 On Numara sonuçları
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.
On Numara çekilişi bu akşam! MPİ-2019 On Numara sonuçları
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.