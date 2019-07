On Numara çekilişi bu akşam! MPİ-1 Temmuz On Numara sonuçları

Şans oyunlarını yakından takip edenler bu akşam gerçekleşecek olan On Numara çekilişini merakla bekliyor. Milli Piyango İdaresi'nin Pazartesi akşamları düzenlediği On Numara çekilişinde hangi numaraların talihli olacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta On Numara çekilişinde 2 kişi 10 bilerek büyük ikramiyeyi paylaşmıştı.