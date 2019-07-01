On Numara çekilişi bu akşam! MPİ-1 Temmuz On Numara sonuçları

1 Temmuz On Numara çekilişi için heyecanlı geri sayım başladı. On Numara kuponu dolduruluyor ve tahminler yapılıyor. MPİ resmi internet sitesinde bu akşam saat 21:15'te gerçekleşecek olan On Numara çekilişinde hangi numaraların kazandıracağı canlı yayınla belli olacak. Ayrıca sonuçlar haberimizde de yer alacak.