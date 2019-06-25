On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! MPİ-25 Haziran On Numara sonucu - Son dakika Haberler haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Haziran 2019, Salı
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Haberler Galeri On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! MPİ-25 Haziran On Numara sonucu

On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! MPİ-25 Haziran On Numara sonucu

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Pazartesi akşamları düzenlenen On Numara çekilişinin sonuçları açıklandı. Dün akşam canlı yayınla gerçekleşen On Numara'nın 881'inci hafta çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan oldu mu? Hangi numaraların sahibi talihli oldu? On Numara nasıl oynanır? Sorularının yanıtları haberimizde…

25 Haziran 2019 Salı 09:37
On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! MPİ-25 Haziran On Numara sonucu

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Pazartesi akşamları düzenlenen On Numara çekilişinin sonuçları açıklandı. Dün akşam canlı yayınla gerçekleşen On Numara'nın 881'inci hafta çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan oldu mu? Hangi numaraların sahibi talihli oldu? On Numara nasıl oynanır? Sorularının yanıtları haberimizde…

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On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! MPİ-25 Haziran On Numara sonucu

On Numara çekilişi heyecanlı bir şekilde gerçekleşti. On Numara çekilişinde 2 kişi 10 bilerek büyük ikramiyeyi paylaştı. Denizli ve Kayseri illerine çıkan büyük ikramiye ne kadar? Kişi başı düşen ikramiye tutarının 161.709,40 TL olduğu 24 Haziran On Numara çekilişinin sonuçlarını haberimizde bulabilirisiniz.

On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! MPİ-25 Haziran On Numara sonucu

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! MPİ-25 Haziran On Numara sonucu

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.

On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! MPİ-25 Haziran On Numara sonucu

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

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