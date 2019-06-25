On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! MPİ-25 Haziran On Numara sonucu
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Pazartesi akşamları düzenlenen On Numara çekilişinin sonuçları açıklandı. Dün akşam canlı yayınla gerçekleşen On Numara'nın 881'inci hafta çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan oldu mu? Hangi numaraların sahibi talihli oldu? On Numara nasıl oynanır? Sorularının yanıtları haberimizde…
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Pazartesi akşamları düzenlenen On Numara çekilişinin sonuçları açıklandı. Dün akşam canlı yayınla gerçekleşen On Numara'nın 881'inci hafta çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan oldu mu? Hangi numaraların sahibi talihli oldu? On Numara nasıl oynanır? Sorularının yanıtları haberimizde…
On Numara çekilişi heyecanlı bir şekilde gerçekleşti. On Numara çekilişinde 2 kişi 10 bilerek büyük ikramiyeyi paylaştı. Denizli ve Kayseri illerine çıkan büyük ikramiye ne kadar? Kişi başı düşen ikramiye tutarının 161.709,40 TL olduğu 24 Haziran On Numara çekilişinin sonuçlarını haberimizde bulabilirisiniz.