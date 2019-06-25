Dolar kurunda son durum nedir? 25 Haziran Euro ve Dolar fiyatları - Son dakika Haberler haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Haziran 2019, Salı
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Haberler Galeri Dolar kurunda son durum nedir? 25 Haziran Euro ve Dolar fiyatları

Dolar kurunda son durum nedir? 25 Haziran Euro ve Dolar fiyatları

Yatırımcıların merakla takip ettiği Dolar kurundaki güncel gelişmeleri haberimizde derledik. En önemli yatırım araçları olarak ön plana çıkan Dolar ve Euro fiyatlarındaki son durum nedir? Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izleyen Dolar ve Euro fiyatı, düne göre yükselişe geçti.

25 Haziran 2019 Salı 09:21 Güncelleme: 25.06.2019 09:23
Dolar kurunda son durum nedir? 25 Haziran Euro ve Dolar fiyatları

Yatırımcıların merakla takip ettiği Dolar kurundaki güncel gelişmeleri haberimizde derledik. En önemli yatırım araçları olarak ön plana çıkan Dolar ve Euro fiyatlarındaki son durum nedir? Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izleyen Dolar ve Euro fiyatı, düne göre yükselişe geçti.

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Dolar kurunda son durum nedir? 25 Haziran Euro ve Dolar fiyatları

Haftanın ilk gününe yükselişle başlayan Dolar ve Euro, 25 Haziran Salı günü daha da yükselerek devam ediyor. Yatırımcısının sıkça tercih ettiği ve büyük birikimler hedeflediği Dolar ve Euro fiyatındaki güncel gelişmeleri canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Dolar kurunda son durum nedir? 25 Haziran Euro ve Dolar fiyatları

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Dolar kurunda son durum nedir? 25 Haziran Euro ve Dolar fiyatları

Dolar: 5,8143 - 5,8186

Dolar kurunda son durum nedir? 25 Haziran Euro ve Dolar fiyatları

Euro: 6,6325 - 6,6384

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