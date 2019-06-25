Dolar kurunda son durum nedir? 25 Haziran Euro ve Dolar fiyatları

Haftanın ilk gününe yükselişle başlayan Dolar ve Euro, 25 Haziran Salı günü daha da yükselerek devam ediyor. Yatırımcısının sıkça tercih ettiği ve büyük birikimler hedeflediği Dolar ve Euro fiyatındaki güncel gelişmeleri canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.