Yönetimden Gomis'e şok!
Çin'den önemli teklifler aldıklarını ve oyuncusuna yıllık 7 milyon Euro garanti ücret önerildiğini tekrar Galatasaray'a ileten Mendy, "Gomis'in 3 milyon 350 bin Euro'luk maaşına zam yapın ya da teklifleri değerlendirmemize izin verin" diyerek resti çekti. Sarı-Kırmızılılar da reste restle karşılık verdi.
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