Vedat Muriç'ten flaş açıklama: Kararımı verdim
Vedat Muriç transferinde son dakika gelişmesi yaşandı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir'in talip olduğu Kosovalı golcü, sözleşmesinin bitimine kadar Çaykur Rizespor'da kalacağını duyurdu.
"GÖRÜŞ AYRILIKLARI OLMASI SEBEBİYLE..."
Vedat Muriqi açıklamasında "Bugün akşam saatlerinde kulüp başkanım Hasan Kartal ile gerçekleşen telefon görüşmemizde, transferim ile ilgili aynı tercihlerimizin ayrı kalması ve görüş ayrılıklarımızın olması sebebiyle sürecin şahsım adına daha fazla yıpratmaması adına Çaykur Rizespor Kulübü ile devam eden sözleşmemin bitiş tarihine kadar kulübümden ayrılmama kararı aldım" ifadelerini kullandı.
Vedat Muriç'in açıklamasında sonra menajeri Haluk Canatar'da açıklamalarda bulundu.
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