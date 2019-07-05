Vedat Muriç'ten flaş açıklama: Kararımı verdim

"GÖRÜŞ AYRILIKLARI OLMASI SEBEBİYLE..."



Vedat Muriqi açıklamasında "Bugün akşam saatlerinde kulüp başkanım Hasan Kartal ile gerçekleşen telefon görüşmemizde, transferim ile ilgili aynı tercihlerimizin ayrı kalması ve görüş ayrılıklarımızın olması sebebiyle sürecin şahsım adına daha fazla yıpratmaması adına Çaykur Rizespor Kulübü ile devam eden sözleşmemin bitiş tarihine kadar kulübümden ayrılmama kararı aldım" ifadelerini kullandı.