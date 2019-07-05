Vedat Muriç'ten flaş açıklama: Kararımı verdim - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Temmuz 2019, Cuma
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Vedat Muriç'ten flaş açıklama: Kararımı verdim

Vedat Muriç transferinde son dakika gelişmesi yaşandı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir'in talip olduğu Kosovalı golcü, sözleşmesinin bitimine kadar Çaykur Rizespor'da kalacağını duyurdu.

5 Temmuz 2019 Cuma 01:56 Güncelleme: 05.07.2019 08:08
Vedat Muriç'ten flaş açıklama: Kararımı verdim

Ve Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'in istediği Vedat Muriqi, Çaykur Rizespor'da kalma kararı aldığını duyurdu.

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Vedat Muriç'ten flaş açıklama: Kararımı verdim

Vedat Muriqi, sosyal medya hesabından Çaykur Rizespor'da kalma kararı verdiğini açıkladı.

Vedat Muriç'ten flaş açıklama: Kararımı verdim

"GÖRÜŞ AYRILIKLARI OLMASI SEBEBİYLE..."

Vedat Muriqi açıklamasında "Bugün akşam saatlerinde kulüp başkanım Hasan Kartal ile gerçekleşen telefon görüşmemizde, transferim ile ilgili aynı tercihlerimizin ayrı kalması ve görüş ayrılıklarımızın olması sebebiyle sürecin şahsım adına daha fazla yıpratmaması adına Çaykur Rizespor Kulübü ile devam eden sözleşmemin bitiş tarihine kadar kulübümden ayrılmama kararı aldım" ifadelerini kullandı.

Vedat Muriç'ten flaş açıklama: Kararımı verdim

İŞTE VEDAR MURİÇ'İN PAYLAŞIMI

Vedat Muriç'ten flaş açıklama: Kararımı verdim

Vedat Muriç'in açıklamasında sonra menajeri Haluk Canatar'da açıklamalarda bulundu.

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