Galatasaray'da Gustavo Cuellar pazarlığı

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da orta saha için yeni bir isim gündeme geldi. Scoutların yakından takip ettiği Brezilya'da top koşturan ön libero Galatasaray'ın radarına girdi. Galatasaray, oyuncunun kulübünden olumsuz yanıt aldı ama transfer için ısrar sürüyor. İşte transfer haberinin detayları...
5 Temmuz 2019 Cuma 01:08
Güncelleme: 05.07.2019 07:57
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5. yıldız ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı parolalarıyla sezona giren Galatasaray, transferde vakit kaybetmek istemiyor.
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Ozornwafor, Babel, Adem Büyük, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz transferleriyle kadrosunu zenginleştiren Cimbom, orta saha için de takviye arayışlarını sürdürüyor.
Galatasaray, Sevilla'ya gitmesi gündemde olan ön liberosu Fernando'nun yerine yine bir Sambacı buldu.
Galatasaray'ın bu bölge için teklif götürdüğü isim Flamengo'dan Gustavo Cuellar...
Transferlistesinde birçok yıldız bulunan Galatasaray'da yeni bir isim gündeme geldi. Brezilya basını, sarı-kırmızılıların Gustavo Cuellar için harekete geçtiğini belirtti.