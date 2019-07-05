Galatasaray'da Gustavo Cuellar pazarlığı

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da orta saha için yeni bir isim gündeme geldi. Scoutların yakından takip ettiği Brezilya'da top koşturan ön libero Galatasaray'ın radarına girdi. Galatasaray, oyuncunun kulübünden olumsuz yanıt aldı ama transfer için ısrar sürüyor. İşte transfer haberinin detayları...

5 Temmuz 2019 Cuma 01:08 Güncelleme: 05.07.2019 07:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





