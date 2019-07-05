Galatasaray'da Gustavo Cuellar pazarlığı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Temmuz 2019, Cuma
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Galatasaray'da Gustavo Cuellar pazarlığı

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da orta saha için yeni bir isim gündeme geldi. Scoutların yakından takip ettiği Brezilya'da top koşturan ön libero Galatasaray'ın radarına girdi. Galatasaray, oyuncunun kulübünden olumsuz yanıt aldı ama transfer için ısrar sürüyor. İşte transfer haberinin detayları...
5 Temmuz 2019 Cuma 01:08 Güncelleme: 05.07.2019 07:57
Galatasaray'da Gustavo Cuellar pazarlığı

5. yıldız ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı parolalarıyla sezona giren Galatasaray, transferde vakit kaybetmek istemiyor.

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Galatasaray'da Gustavo Cuellar pazarlığı

Ozornwafor, Babel, Adem Büyük, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz transferleriyle kadrosunu zenginleştiren Cimbom, orta saha için de takviye arayışlarını sürdürüyor.

Galatasaray'da Gustavo Cuellar pazarlığı

Galatasaray, Sevilla'ya gitmesi gündemde olan ön liberosu Fernando'nun yerine yine bir Sambacı buldu.

Galatasaray'da Gustavo Cuellar pazarlığı

Galatasaray'ın bu bölge için teklif götürdüğü isim Flamengo'dan Gustavo Cuellar...

Galatasaray'da Gustavo Cuellar pazarlığı

Transfer listesinde birçok yıldız bulunan Galatasaray'da yeni bir isim gündeme geldi. Brezilya basını, sarı-kırmızılıların Gustavo Cuellar için harekete geçtiğini belirtti.

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