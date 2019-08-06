HaberlerGaleriVe uçaklar bir bir iniyor! İmzalar peş peşe... Son dakika transfer haberleri
Ve uçaklar bir bir iniyor! İmzalar peş peşe... Son dakika transfer haberleri
17 Haziran'da resmen başlayan transfer dönemi 2 Eylül itibariyle sona eriyor... Henüz 3 hafta daha var ancak geçen sürede de takımlar neredeyse eksik parçalarını tamamladı ve transferlerini bir bir yaptı. Bu kapsamda özellikle Süper Lig'de hem Galatasaray hem de Fenerbahçe büyük bombalar patlatmayı sürdürüyor. Özellikle iki takım birçok transferde karşı karşıya gelirken bu kez Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği isimlerden biriyle yine karşı karşıya geldi. İşte Aslan'ın bombası için harekete geçen sarı kırmızılı kurmayların İngiltere çıkarmasından detaylar ve o isim:
6 Ağustos 2019 Salı 16:19
Güncelleme: 06.08.2019 16:22
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Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, bu sezon da kaldığı yerden devam edip şampiyon olmak istiyor.
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Ayrıca Avrupa arenasında da iz bırakmak için transfer çalışmalarını bu yönde sürdüren Cimbom'da son dakika gelişmesi...
Ve Galatasaray'da transfer adına İngiltere seferi resmen başladı...
Galatasaray'da sezonun başlamasına süre kala herkesin gözü kulağı Falcao'da ancak başka isimler dahilinde de sıcak saatler yaşanıyor...
Sarı kırmızılılar teknik direktör Fatih Terim'in hazırlık maçları sonrası tuttuğu rapor üzerine yeniden harekete geçti.