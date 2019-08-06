Ve uçaklar bir bir iniyor! İmzalar peş peşe... Son dakika transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Ağustos 2019, Salı
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Haberler Galeri Ve uçaklar bir bir iniyor! İmzalar peş peşe... Son dakika transfer haberleri

Ve uçaklar bir bir iniyor! İmzalar peş peşe... Son dakika transfer haberleri

17 Haziran'da resmen başlayan transfer dönemi 2 Eylül itibariyle sona eriyor... Henüz 3 hafta daha var ancak geçen sürede de takımlar neredeyse eksik parçalarını tamamladı ve transferlerini bir bir yaptı. Bu kapsamda özellikle Süper Lig'de hem Galatasaray hem de Fenerbahçe büyük bombalar patlatmayı sürdürüyor. Özellikle iki takım birçok transferde karşı karşıya gelirken bu kez Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği isimlerden biriyle yine karşı karşıya geldi. İşte Aslan'ın bombası için harekete geçen sarı kırmızılı kurmayların İngiltere çıkarmasından detaylar ve o isim:

6 Ağustos 2019 Salı 16:19 Güncelleme: 06.08.2019 16:22
Ve uçaklar bir bir iniyor! İmzalar peş peşe... Son dakika transfer haberleri

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, bu sezon da kaldığı yerden devam edip şampiyon olmak istiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ve uçaklar bir bir iniyor! İmzalar peş peşe... Son dakika transfer haberleri

Ayrıca Avrupa arenasında da iz bırakmak için transfer çalışmalarını bu yönde sürdüren Cimbom'da son dakika gelişmesi...

Ve uçaklar bir bir iniyor! İmzalar peş peşe... Son dakika transfer haberleri

Ve Galatasaray'da transfer adına İngiltere seferi resmen başladı...

Ve uçaklar bir bir iniyor! İmzalar peş peşe... Son dakika transfer haberleri

Galatasaray'da sezonun başlamasına süre kala herkesin gözü kulağı Falcao'da ancak başka isimler dahilinde de sıcak saatler yaşanıyor...

Ve uçaklar bir bir iniyor! İmzalar peş peşe... Son dakika transfer haberleri

Sarı kırmızılılar teknik direktör Fatih Terim'in hazırlık maçları sonrası tuttuğu rapor üzerine yeniden harekete geçti.

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