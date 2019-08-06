Ve uçaklar bir bir iniyor! İmzalar peş peşe... Son dakika transfer haberleri

17 Haziran'da resmen başlayan transfer dönemi 2 Eylül itibariyle sona eriyor... Henüz 3 hafta daha var ancak geçen sürede de takımlar neredeyse eksik parçalarını tamamladı ve transferlerini bir bir yaptı. Bu kapsamda özellikle Süper Lig'de hem Galatasaray hem de Fenerbahçe büyük bombalar patlatmayı sürdürüyor. Özellikle iki takım birçok transferde karşı karşıya gelirken bu kez Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği isimlerden biriyle yine karşı karşıya geldi. İşte Aslan'ın bombası için harekete geçen sarı kırmızılı kurmayların İngiltere çıkarmasından detaylar ve o isim: