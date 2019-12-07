Ünlü yazardan Galatasaraylı 2 yıldıza şok çağrı! "Ayrılıp geleceğinizi kurtarın"

Gören olsa, delirdiğime hükmedebilirdi zaten..

Niye böyle delicesine sevindim, üçüncü küme takımı Tuzla'nın (Adı İkinci Lig ama yanılmayın, baştakine Süper Lig denince, alttakiler "Birinci" diye başlıyor ya) hem de Ali Sami Yen'de, Galatasaray'ı 2-0 gibi net bir skorla yenmesine?.