Ünlü yazardan Galatasaraylı 2 yıldıza şok çağrı! "Ayrılıp geleceğinizi kurtarın"
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde ağırladığı Tuzlaspor'a 2-0'lık şok bir skorla mağlup olmuştu. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim genç futbolcularının performanslarını eleştirirken, usta yazar Hıncal Uluç'tan Galatasaray'ın iki yıldızına flaş bir çağrı geldi. Uluç, o yıldızlar için "ara transferde ayrılın, geleceğinizi kurtarın" dedi. İşte Uluç'un çok konuşulacak o yazısı...
7 Aralık 2019 Cumartesi 11:12
Güncelleme: 07.12.2019 11:22
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Ben Galatasaraylıyım.. Hem de iyi Galatasaraylıyım. Çarşamba gecesi ilk defa, Galatasaray'ın mağlup olması beni coşturdu.
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Allahtan evde tek başımaydım da, "Yaşa Tuzla!.. Hakemi de yendiniz Fatih Terim'i de" diye çığlık atarak havaya fırladığımı kimse görmedi.
Gören olsa, delirdiğime hükmedebilirdi zaten.. Niye böyle delicesine sevindim, üçüncü küme takımı Tuzla'nın (Adı İkinci Lig ama yanılmayın, baştakine Süper Lig denince, alttakiler "Birinci" diye başlıyor ya) hem de Ali Sami Yen'de, Galatasaray'ı 2-0 gibi net bir skorla yenmesine?.
Dedim ya, "İyi Galatasaraylıyım" da ondan.. Buradaki "iyi"yi iyi değerlendirmeniz lazım..
"İyi Galatasaraylı" fanatik değildir. Holigan hiç değildir. İyi Galatasaraylı takımının iyi futbol oynamasını, oynadığı futbolla zevk ve umut vermesini ve öyle kazanmasını ister. Rakibi hakem yardımıyla ezip kazanmayı içine sindiremez. Futbolcularının sahada pislik, sahtekârlık yaparak avantaj sağlamalarına kahrolur. Sportmen ve centilmenlikte örnek olmalarını ister.