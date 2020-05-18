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Terim istediği yıldız için temasa geçildi! Lemina'nın yerine...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da tüm planlar şampiyonluğa göre yapılıyor. Gelecek sezon tekrar Devler Ligi arenasında tekrar boy göstermek isteyen sarı-kırmızılılar FFP krizi nedeniyle oyuncu satmadan bonservis harcaması yapamıyor. Bu nedenle Cimbom sözleşmesi sezon sonunda sona erecek futbolculara yöneldi. Sürpriz bir isim için devreye giren Galatasaray'da Fatih Terim'den de transfere onay çıktı. İşte o isim ve tüm detaylar...

18 Mayıs 2020 Pazartesi 06:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





