Terim istediği yıldız için temasa geçildi! Lemina'nın yerine... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Terim istediği yıldız için temasa geçildi! Lemina'nın yerine...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da tüm planlar şampiyonluğa göre yapılıyor. Gelecek sezon tekrar Devler Ligi arenasında tekrar boy göstermek isteyen sarı-kırmızılılar FFP krizi nedeniyle oyuncu satmadan bonservis harcaması yapamıyor. Bu nedenle Cimbom sözleşmesi sezon sonunda sona erecek futbolculara yöneldi. Sürpriz bir isim için devreye giren Galatasaray'da Fatih Terim'den de transfere onay çıktı. İşte o isim ve tüm detaylar...
18 Mayıs 2020 Pazartesi 06:41
Terim istediği yıldız için temasa geçildi! Lemina'nın yerine...

Dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın ölümüne neden olan corona virüsü sonrası liglere verilen arada gelecek sezon hazırlıklarına hız veren sarı-kırmızılılarda atılacak adımlar belli olmaya başladı.

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Terim istediği yıldız için temasa geçildi! Lemina'nın yerine...

Süper Lig'in başlama tarihinin belli olmasının ardından Galatasaray, lig başlayana kadar transfer konusunda ciddi adımlar atmanın planlarını yapıyor.

Terim istediği yıldız için temasa geçildi! Lemina'nın yerine...

Gelecek sezon yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Cimbom, kadrosunu güçlendirmenin peşinde...

Terim istediği yıldız için temasa geçildi! Lemina'nın yerine...

TRANSFERE FFP ENGELİ

FFP yüzünden satmadan bonservis harcaması yapamayan Galatasaray kiralama yoluna giderek bu soruna geçici çözüm bulmuştu.

Terim istediği yıldız için temasa geçildi! Lemina'nın yerine...

Cimbom yaz transfer döneminde de sözleşmesi biten futbolculara yönelecek.

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