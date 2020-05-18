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Terim istediği yıldız için temasa geçildi! Lemina'nın yerine...
Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da tüm planlar şampiyonluğa göre yapılıyor. Gelecek sezon tekrar Devler Ligi arenasında tekrar boy göstermek isteyen sarı-kırmızılılar FFP krizi nedeniyle oyuncu satmadan bonservis harcaması yapamıyor. Bu nedenle Cimbom sözleşmesi sezon sonunda sona erecek futbolculara yöneldi. Sürpriz bir isim için devreye giren Galatasaray'da Fatih Terim'den de transfere onay çıktı. İşte o isim ve tüm detaylar...
18 Mayıs 2020 Pazartesi 06:41
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Dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın ölümüne neden olan corona virüsü sonrası liglere verilen arada gelecek sezon hazırlıklarına hız veren sarı-kırmızılılarda atılacak adımlar belli olmaya başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig'in başlama tarihinin belli olmasının ardından Galatasaray, lig başlayana kadar transfer konusunda ciddi adımlar atmanın planlarını yapıyor.
Gelecek sezon yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Cimbom, kadrosunu güçlendirmenin peşinde...
TRANSFERE FFP ENGELİ
FFP yüzünden satmadan bonservis harcaması yapamayan Galatasaray kiralama yoluna giderek bu soruna geçici çözüm bulmuştu.
Cimbom yaz transfer döneminde de sözleşmesi biten futbolculara yönelecek.