Süper Lig'in yıldızı Aslan oluyor! Anlaşma sağlandı - Fotomaç
27 Şubat 2019, Çarşamba
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Süper Lig'in yıldızı Aslan oluyor! Anlaşma sağlandı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim devre arasında başladığı gelecek planlarına sezon sonunda yapacağı müdahalelerle devam edecek. Ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri transfer eden Terim, sezon sonu kadrosuna katacağı ilk isim Süper Lig'den oldu. İşte detaylar...
27 Şubat 2019 Çarşamba 09:22 Güncelleme: 27.02.2019 09:56
Süper Lig'in yıldızı Aslan oluyor! Anlaşma sağlandı

Yeniden bir takım kurma planları yapan Fatih Terim, ilk olarak sistemine uymayan isimleri takımdan gönderme kararı alarak başladı. Serdar Aziz, Rodrigues, Maicon gibi isimlerin takımdan gönderilmesine onay verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig'in yıldızı Aslan oluyor! Anlaşma sağlandı

Eren Derdiyok'un da gönderilmesini isteyen Terim'in bu isteği, golcü ismin takım bulamaması nedeniyle sezon sonuna kaldı.

Süper Lig'in yıldızı Aslan oluyor! Anlaşma sağlandı

Devre arasında hareketli bir transfer dönemi yaşayan Galatasaray, ilk olarak savunma hattına takviye yaptı. Terim'in onayıyla Marcao-Luyindama ikilisi kadroya dahil edildi.

Süper Lig'in yıldızı Aslan oluyor! Anlaşma sağlandı

Transferin son günü iki forvet transferi birden yapan sarı kırmızılı ekip, Kasımpaşa'dan Diagne'yi bonservisiyle birlikte alırken Marsilya'dan Yunan golcü Mitroglou'nu da kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

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Süper Lig'in yıldızı Aslan oluyor! Anlaşma sağlandı

TERİM'DEN ALTYAPI HAMLESİ
Altyapıdan yetişen futbolculara önem veren Fatih Terim, gelecek vadeden birçok futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı. Sezon başında Celil Yüksel, Gökay Günay, Atalay Babacan, Abdussamet Kamuçu, Yunus Akgün gibi isimlere imza attırdı.

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