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Süper Lig'in yıldızı Aslan oluyor! Anlaşma sağlandı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim devre arasında başladığı gelecek planlarına sezon sonunda yapacağı müdahalelerle devam edecek. Ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri transfer eden Terim, sezon sonu kadrosuna katacağı ilk isim Süper Lig'den oldu. İşte detaylar...
27 Şubat 2019 Çarşamba 09:22 Güncelleme: 27.02.2019 09:56
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Transferin son günü iki forvet transferi birden yapan sarı kırmızılı ekip, Kasımpaşa'dan Diagne'yi bonservisiyle birlikte alırken Marsilya'dan Yunan golcü Mitroglou'nu da kiralık olarak kadrosuna dahil etti.
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