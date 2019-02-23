Fatih Terim'den Diagne açıklaması
Benfica'yla oynanan rövanş sonrası Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, devre arasında Kasımpaşa'dan büyük umutlarla transfer edilen ve istenilen performansı sergileyemeyen Diagne'yi değerlendirdi.
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