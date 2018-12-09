Spor yazarları Galatasaray - Ç.Rizespor maçını yazdı - Galeri - Fotomaç
09 Aralık 2018, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Spor yazarları Galatasaray - Ç.Rizespor maçını yazdı

Spor yazarları, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'ın Ç.Rizespor ile 2-2 berabere kaldığı maçı yazdı.
9 Aralık 2018 Pazar, 10:48:06 Güncelleme: 11:24:57
Spor yazarları Galatasaray - Ç.Rizespor maçını yazdı

Erman Toroğlu: Kartondan Aslan

Maç başlıyor, Galatasaray normal tempoda oynuyor, Rizespor'da ise ne tempo var ne başka bir şey. Maç öyle gitse, Galatasaray rahat kazanacak diyorsunuz. Çünkü Rizespor bir tavır koymuyor, isyan etmiyor rakibine. Bu arada maç 2-0 oluyor. Rizespor diyor ki; ya kardeşim öyle ya da böyle ben buradan mağlup ayrılacağım! Başlıyorlar korkmadan oynamaya. Böyle oynayınca bir de ne görsünler. Galatasaray kartondan Aslan.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Spor yazarları Galatasaray - Ç.Rizespor maçını yazdı

Bir gol buluyorlar, bakıyorlar ki Galatasaray'ın hiç hali yok; bir gol daha buluyorlar. Galatasaray'da yine tık yok. Bu sefer diyorlar ki "Biz bu Galatasaray'ı rahat yeneriz. Nitekim sarı-kırmızılıları dut ağacı gibi silkeliyorlar. Bazı pozisyonları kaçırıyorlar, bazılarını da Muslera kurtarıyor. Maç 2-2 bittiyse bu Galatasaray'ın büyük şansıdır. Çünkü son 15 dakika maç çok rahat 2-4, hatta 2-5 Rizespor'un lehine olurdu.

Spor yazarları Galatasaray - Ç.Rizespor maçını yazdı

Galatasaray şanslıydı F.Bahçe maçının sonunda yaşanan olaylar ve cezalar, bütün takıma sirayet etmiş. Galatasaray'da kimin ne yaptığı belli değil. Bir tek Muslera ne yaptığını biliyor. Ama onun da gücü bir yere kadar, o ne yapsın. Sarı-kırmızılılar, "Devre arası transfer yapacağız, ikinci yarıda bambaşka bir Galatasaray seyredeceksiniz" diyorlar ama dünkü maçta oynayan futbolcularda da, daha önce sakatlanan veya ceza alan futbolcular da bu ışık gözükmüyor.

Spor yazarları Galatasaray - Ç.Rizespor maçını yazdı

Rizespor dün akşam tempoyu baştan yapsa, bu Galatasaray'ı rahat bir şekilde yenerdi. Önce inanmadılar, sonra baktılar ki bu Galatasaray rahat mağlup edilir ama iş işten geçti. Dün gece şanslı takım, maçı berabere bitiren Galatasaray'dı. Şanssız takım, maçta rakibini yenemeyen Rizespor'du.. Çok önemli iki puan kaçırdı Rizespor...

Spor yazarları Galatasaray - Ç.Rizespor maçını yazdı

VAR FARKI
Bu sene ligde makas bayağı kapandı. VAR da olunca, büyüklerin o hakimiyeti nispeten yok oldu. Ama şu net gözüküyor. VAR'daki hakem, sahadaki hakemden daha etkili olmaya başladı. Daha fazla neticeye tesir etmeye başladılar..

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN