Spor yazarları Galatasaray - Ç.Rizespor maçını yazdı

Erman Toroğlu: Kartondan Aslan

Maç başlıyor, Galatasaray normal tempoda oynuyor, Rizespor'da ise ne tempo var ne başka bir şey. Maç öyle gitse, Galatasaray rahat kazanacak diyorsunuz. Çünkü Rizespor bir tavır koymuyor, isyan etmiyor rakibine. Bu arada maç 2-0 oluyor. Rizespor diyor ki; ya kardeşim öyle ya da böyle ben buradan mağlup ayrılacağım! Başlıyorlar korkmadan oynamaya. Böyle oynayınca bir de ne görsünler. Galatasaray kartondan Aslan.