Spor yazarları Galatasaray - Ç.Rizespor maçını yazdı
Erman Toroğlu: Kartondan Aslan
Maç başlıyor, Galatasaray normal tempoda oynuyor, Rizespor'da ise ne tempo var ne başka bir şey. Maç öyle gitse, Galatasaray rahat kazanacak diyorsunuz. Çünkü Rizespor bir tavır koymuyor, isyan etmiyor rakibine. Bu arada maç 2-0 oluyor. Rizespor diyor ki; ya kardeşim öyle ya da böyle ben buradan mağlup ayrılacağım! Başlıyorlar korkmadan oynamaya. Böyle oynayınca bir de ne görsünler. Galatasaray kartondan Aslan.
Bir gol buluyorlar, bakıyorlar ki Galatasaray'ın hiç hali yok; bir gol daha buluyorlar. Galatasaray'da yine tık yok. Bu sefer diyorlar ki "Biz bu Galatasaray'ı rahat yeneriz. Nitekim sarı-kırmızılıları dut ağacı gibi silkeliyorlar. Bazı pozisyonları kaçırıyorlar, bazılarını da Muslera kurtarıyor. Maç 2-2 bittiyse bu Galatasaray'ın büyük şansıdır. Çünkü son 15 dakika maç çok rahat 2-4, hatta 2-5 Rizespor'un lehine olurdu.
Galatasaray şanslıydı F.Bahçe maçının sonunda yaşanan olaylar ve cezalar, bütün takıma sirayet etmiş. Galatasaray'da kimin ne yaptığı belli değil. Bir tek Muslera ne yaptığını biliyor. Ama onun da gücü bir yere kadar, o ne yapsın. Sarı-kırmızılılar, "Devre arası transfer yapacağız, ikinci yarıda bambaşka bir Galatasaray seyredeceksiniz" diyorlar ama dünkü maçta oynayan futbolcularda da, daha önce sakatlanan veya ceza alan futbolcular da bu ışık gözükmüyor.
Rizespor dün akşam tempoyu baştan yapsa, bu Galatasaray'ı rahat bir şekilde yenerdi. Önce inanmadılar, sonra baktılar ki bu Galatasaray rahat mağlup edilir ama iş işten geçti. Dün gece şanslı takım, maçı berabere bitiren Galatasaray'dı. Şanssız takım, maçta rakibini yenemeyen Rizespor'du.. Çok önemli iki puan kaçırdı Rizespor...