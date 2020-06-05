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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a şok transfer cevabı! “Satılık oyuncumuz yok”
Son günlerde transfer girişimlerini hızlandıran Galatasaray için birçok isim gündeme geliyor. Bu sezon şampiyonluk kupasına ulaşmak istemesinin yanı sıra gelecek sezon için de çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar özellikle hücum hattına yapacağı takviyelerle kadro genişliğini artırma gayretinde. Bu yönde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmayların gündemine aldığı bir isim için hocasından flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray transfer haberleri… (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
5 Haziran 2020 Cuma 17:01
Güncelleme: 05.06.2020 17:01
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Corona virüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig 12 Haziran tarihinde kaldığı yerden devam edecek. Önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bu günlerde transfer hareketliliği yaşanıyor.
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Çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar, nokta atışı transferlerle gelecek sezon için şampiyon bir kadro kurmanın planlarını yapıyor.
Kurmaylarından rotasyonlu bir kadro isteyen tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'in bu isteği doğrultusunda arayışlarını hızlandıran sarı-kırmızılıların geçtiğimiz günlerde golcü bir isimle temasa geçtiği öğrenilmişti.
Galatasaray'ın bir süredir gündeminde olan oyuncunun Terem Moffi olduğu ve sarı-kırmızılıların golcü oyuncu için takımı Kortrijk'e transfer teklifinde bulunduğu belirtilmişti.
Hatta Belçika basını teklifin detaylarını paylaşarak Anderlecht'in de devreye girdiği oyuncu için Galatasaray'ın Kortrijk'a 2 milyon Euro'luk bir teklif götürdüğünü açıklamıştı.