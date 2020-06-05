Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a şok transfer cevabı! “Satılık oyuncumuz yok”

Son günlerde transfer girişimlerini hızlandıran Galatasaray için birçok isim gündeme geliyor. Bu sezon şampiyonluk kupasına ulaşmak istemesinin yanı sıra gelecek sezon için de çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar özellikle hücum hattına yapacağı takviyelerle kadro genişliğini artırma gayretinde. Bu yönde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmayların gündemine aldığı bir isim için hocasından flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray transfer haberleri… (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)