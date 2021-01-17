Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim Fenerbahçe derbisi sonrası onu işaret etmişti! O transferde olanlar oldu
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika... Süper Lig'de transfer girişimlerini hızlandıran ekiplerden Galatasaray elini çabuk tutarak 1 Şubat tarihinde sona erecek olan ara transfer dönemi öncesi kadro takviyelerini tamamlamak istiyor. Sarı-kırmızılıların gündeminde bulunan isimlerle alakalı yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken, listede bulunan bir isim için dev rakipler devreye girdi. İşte detaylar (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)