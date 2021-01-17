Galeri Galatasaray Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim Fenerbahçe derbisi sonrası onu işaret etmişti! O transferde olanlar oldu

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim Fenerbahçe derbisi sonrası onu işaret etmişti! O transferde olanlar oldu

Son dakika... Süper Lig'de transfer girişimlerini hızlandıran ekiplerden Galatasaray elini çabuk tutarak 1 Şubat tarihinde sona erecek olan ara transfer dönemi öncesi kadro takviyelerini tamamlamak istiyor. Sarı-kırmızılıların gündeminde bulunan isimlerle alakalı yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken, listede bulunan bir isim için dev rakipler devreye girdi. İşte detaylar (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim Fenerbahçe derbisi sonrası onu işaret etmişti! O transferde olanlar oldu

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim Fenerbahçe derbisi sonrası onu işaret etmişti! O transferde olanlar oldu

Süper Lig'de transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray, özellikle orta saha ve hücum hattı için girişimlerini hızlandırmış durumda...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim Fenerbahçe derbisi sonrası onu işaret etmişti! O transferde olanlar oldu

Birçok isimle temas halinde olan sarı-kırmızılılar, henüz resmi bir transfer açıklamış değil.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim Fenerbahçe derbisi sonrası onu işaret etmişti! O transferde olanlar oldu

1 Şubat tarihi itibari ile sona erecek olan ara transfer tescil dönemi öncesi kadro takviyelerini tamamlamak isteyen Aslan, daha önce de Fulham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jean Michael Seri ile temas halinde...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim Fenerbahçe derbisi sonrası onu işaret etmişti! O transferde olanlar oldu

Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisi sonrası Terim yaptığı açıklamada orta sahada geçen sezon forma giyen Jean Michael Seri gibi bir futbolcuları olmadığını aktarmış, "Öne çıkışlarda Seri gibi regista rolü profile sahip bir oyuncumuz yok" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim Fenerbahçe derbisi sonrası onu işaret etmişti! O transferde olanlar oldu

O dönem bu sözleriyle Seri'yi işaret eden tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in direktifleriyle oyuncuyla temasa geçen sarı-kırmızılıların bu ilgisi sonrası oyuncunu menajerinden açıklama gelmişti.

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