Sneijder: Gelecek planlarımı yıktılar
"GENÇ BİR OYUNCU DEĞİLDİM. YENİDEN FUTBOLDAN KEYİF ALMAK İSTİYORDUM. BU YÜZDEN AL GHRAFA'YI SEÇTİM"
Belki de kimsenin beklemediği bir transfer gerçekleştirdi. Al-Gharafa forması giyiyor ve takımın en önemli yıldızı şu anda. Bu süreç nasıl gelişti?
"Galatasaray'dan sonra Nice'e gittim. Orada mutlu değildim. Koç farklı bir sistemle oynamaya karar verdi. Ben o sistemde yoktum. Bu yüzden yeni bir arayışa girdim. Biliyorsunuz artık genç bir oyuncu değilim. Sadece futboldan keyif almak istiyorum. Al Gharafa teklif yaptığında çok fazla düşünmedim. Tekliften sonra iki günde anlaşma sağlandı. Bülent Uygun ile konuştum. O da "gel, burada beraber güzel zaman geçiririz." dedi. Buraya gelme kararı verdiğim için mutluyum."
"ÇOK KALİTELİ BİR TAKIM GÖRDÜM. ÖZELLİKLE GENÇ OYUNCULARIN KALİTESİ BENİ ŞAŞIRTTI"
Buraya gelmeden önce neler bekliyordu Beklentileri neydi geldikten sonra nelerle karşılaştı?
"Buraya gelmeden önce konuştuğum insanlar ligin çok kolay olmadığını söyledi. Normal seviyede bir lig bekliyordum. İlk maçlara çıktığımda kaliteyi, özelliklede takımımızdaki kaliteyi gördüm. Genç oyuncuların oynadığı futbol ve sürekli futbolu düşünmeleri beni şaşırttı. Tekrar söylemek gerekirse bu seçimi yaptığım için çok mutluyum."
"BU SEZON HEDEFİMİZ İLK DÖRTTE YER ALMAK. SENEYE DAHA YARIŞMACI BİR TAKIM OLMAK İSTİYORUZ"
Buradaki hedefin ne? Şampiyonluk Al Ghrafa için kolay mı zor mu? Play-off'a girmeniz için ilk dörtte yer almanız gerekiyor. Al Ghrafa sezon sonunda bir kupa kaldırabilecek mi?
Geldiğimde Al Gharafa lig tablosunda iyi durumda değildi. Benim hedefim mümkün olan en kısa sürede takıma yardımcı olmaktı. şu an iyi işler yapıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de hedeflerimiz var. Orada da iyi gidiyoruz. Bu sezon için hedefimiz ilk dört içinde yer almak. Gelecek sezon için de zirve için daha yarışmacı bir hale gelmek istiyoruz. Bunu yapabilecek gücümüz var.
"GALATASARAY'DA ÇOK GÜZEL GÜNLER GEÇİRDİM. TARAFTARLARLA ARAMIZDAKİ SEVGİ KARŞILIKLI"
Galatasaray'da 175 maçta 46 gol attın, 8 kupa kaldırdın. Galatasaray kariyerinde seni en çok mutlu eden, en çok heyecanlandıran an neydi?
Galatasaray'da mükemmel zamanlar geçirdim. Başarılı bir takımdık. 4 yılda 8 kupa kazandım. Gerçekçi olmak gerekirse kulübü ve taraftarları özlüyorum. Çünkü dediğim gibi orada çok iyi zaman geçirdim. Türkiye'de insanlar inanılmazdı. ilk Türkiye'ye vardığımda beni çok iyi karşıladılar. Ayrılmış olmama rağmen beni takip ediyorlar, mesajlar gönderiyorlar. Bu sevginin karşılıklı olduğunu düşünüyorum.
"BİR GÜN GALATASARAY'A YENİDEN GELMEYİ ÇOK İSTİYORUM"
Türk futbolseverlerin seni çok özlediğini biliyoruz. Herkes Galatasaray'dan ayrılma sürecini merak ediyor. Çok şey konuşuldu ama en doğru bilgiyi senden almak gerekiyor diye düşünüyorum. Galatasaray'dan ayrılma sürecinle ilgili bizlere neler anlatırsın?
Artık orada olmayan insanlar hakkında konuşmak doğru değil. Kulüpten ayrılan insanlar hakkında konuşmak her zaman kolaydır. Ben bunu sevmiyorum. Böyle bir insan değilim. Arkama çok fazla bakmıyorum. Dediğim gibi kulübü çok seviyorum. Bir gün oraya dönmeyi çok isterim. Futbolcu olarak olur mu bilemem ama belki direktör olarak belki antrenör olarak... Geleceğin ne getireceğini bilemeyiz. O insanalar hakkında konuşmak içimden gelmiyor.
"TEKNİK DİREKTÖR VE BAŞKAN DEĞİŞİMİ OLDUĞU İÇİN GALATASARAY ADINA MUTLUYUM"
Orada olmayan insanlar deyince akla Igor Tudor ver Dursun Özbek geliyor. Bir kongre yapıldı ve yeni başkan Mustafa Cengiz oldu. Tudor da artık takımda yok. Bu durumun gidişiyle alakası olduğunu düşünüyor musun?
Teknik direktör ve başkan değişimi yaşandığı için kulüp adına mutluyum. İşler iyi gitmiyordu. Aynı insanlarla devam edilemezdi. Umarım Galatasaray yeniden başarılar yakalar çünkü kulüp ve taraftarlar bunu hak ediyor. Umarım yakın zamanda eski günlerine geri dönerler.
"MUSTAFA CENGİZ'E HOŞ SÖZLERİNDEN DOLAYI MİNNETTARIM. "
Mustafa Cengiz'i kanalımızda ağırlama şansımız olmuştu. Kendisi Sneijder ile ilgili konuşmuştu. Bize seni çok sevdiğini söyledi ve önceki başkan Dursun Özbek'e, Sneijder'i göndermeyin şeklinde bir mesaj attığını da ifade etti. Bu konu hakkında bir yorumun olur mu?
Mustafa Cengiz'in benimle ilgili açıklamalarını duydum. Çünkü Türkiye'deki insanlar bana hemen mesaj atıyorlar. Orada birçok arkadaşım var. Ben Galatasaray ailesinin bir üyesiyim ve bu hiç değişmeyecek. Bir kez o formayı giyerseniz, bir kez kalbiniz sarı ve kırmızı renkler için atmaya başlarsa geri dönüşünüz olmuyor. Ben hala onları takip ediyorum. Yeni başkanın sözlerini duymak çok hoş. Kendisine bu sözlerinden dolayı minnettarım.
"BİRİLERİ GELECEK PLANLARIMI YIKTI"
Türkiye'den ayrılırken uzun yıllar Türkiye'de kalacakmış gibi planlar yapmıştın. Sadece kulüp değiştirmedin hayatını değiştirdin. Bu durum seni etkiledi mi?
Planım Türkiye'de kalmaktı. Orada bir inşaat şirketim de var ve işleri iyi gidiyor. Birileri benim gelecek planlarımı yıktı. Bazen daha güçlü gelebilmek için bir adım yana atmanız gerekebiliyor.
"BEŞİKTAŞ DA FENERBAHÇE'Yİ YENEREK YARIŞA DÖNDÜ. GALATASARAY'IN ŞAMPİYON OLMASINI İSTİYORUM"
Türkiye Ligi'ni takip ediyor musun? Şampiyonluk Yarışını nasıl değerlendireceksin?
Türkiye Ligi'ni takip ediyorum. Şu an çok heyecanlı gidiyor. 4 takım şampiyonluk için mücadele ediyor. Beşiktaş da Fenerbahçe'yi yenerek yarışa geri döndü. Şu anda kimin şampiyon olacağını kestiremiyorum. Sezon sonunda Galatasaray'ın şampiyon olmasını istiyorum.
-Unutamadığın Maç
- 2 gol attığım Fenerbahçe maçı
-Unutamadığın Başkan
-Dursun Özbek. Onu hiç unutmayacağım.
"BEN DE GALATASARAY TARAFTARINI ÇOK ÖZLEDİM"
Türk futbolseverlere mesajın ne olacak. Onlar seni çok özledi. Sen onlar için neler söylersin?
Türk futbolseverler dünyanın en iyi taraftarı. Sadece Galatasaray taraftarı değil, tabi ki onlar benim için diğer Türk taraftarlardan daha özel ama bütün taraftarlar inanılmaz. Tezahüratları, zor zamanlarda bile takımlarını desteklemeleri, tutkuları inanılmaz. Hiçbir şey böyle değil. Galatasaray taraftarına göndermek istediğim mesaj ben de onları çok özledim. Onların gelecekte çok başarılı olmasını diliyorum çünkü hak ediyorlar.
"2022 DÜNYA KUPASI'NIN ÇOK MÜKEMMEL GEÇECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
2022 Dünya Kupası Katar'da Bunun için çok önemli çalışmalar yapılıyor. Katar Yıldızlar Ligi'nde çok önemli yıldızlar var senin gibi Xavi gibi… 2022 Dünya Kupası ev sahipliğini nasıl değerlendireceksin?
Katar'da 2022 dünya kupası için yapılan hazırlıklarla ilgili bir toplantıya katıldım. Gördüklerimden çok etkilendim çünkü hazırlanma şekilleri çok profesyonel ve organizasyon muhteşem. Bence Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası çok başarılı geçecek. Bir günde oynanacak tüm maçları izleyebilirsiniz. Çünkü burada çok iyi bir ulaşım ağı var. Bir stattan bir stada gitmeniz sadece 20 dakika sürüyor. Çok çok mükemmel bir turnuva olacağını düşünüyorum.
"TÜRKİYE 2024 AVRUPA ŞAMPİYONASI'NI DÜZENLEMEK İÇİN HER ŞEYE SAHİP"
2024 Avrupa futbol Şampiyonası var. Türkiye en güçlü adaylardan bir tanesi. 9 Şehir ve 10 stadyumla Türkiye hazır diyebiliriz. Kendisi Türkiye'nin ev sahipliği adaylığı için nasıl bir değerlendirme yaparsın?
Türkiye'nin de her zaman iyi hazırlıklar yaptığını gördüm. Son yıllarda çok güzel yeni statlar yapıldı. Türkiye 2024 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapabilecek bir ülke. Bunun için her şeye sahipler. Bütün şehirlere uçarak rahatça ulaşabiliyorsunuz. Büyük bir ülke ve böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmak için her şeye sahip. Bu büyük turnuvayı düzenlemeleri benim için sürpriz olmaz.
Türk dostlarımla iletişim halinde olmaktan dolayı çok mutluyum. Buradaki teknik heyet de de Türk. beni asla yalnız bırakmıyorlar. Her zaman beni takip ediyorlar. Ben de her zaman onları takip ediyorum.
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