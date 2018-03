Sneijder: Gelecek planlarımı yıktılar

"TÜRKİYE 2024 AVRUPA ŞAMPİYONASI'NI DÜZENLEMEK İÇİN HER ŞEYE SAHİP"

2024 Avrupa futbol Şampiyonası var. Türkiye en güçlü adaylardan bir tanesi. 9 Şehir ve 10 stadyumla Türkiye hazır diyebiliriz. Kendisi Türkiye'nin ev sahipliği adaylığı için nasıl bir değerlendirme yaparsın?

Türkiye'nin de her zaman iyi hazırlıklar yaptığını gördüm. Son yıllarda çok güzel yeni statlar yapıldı. Türkiye 2024 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapabilecek bir ülke. Bunun için her şeye sahipler. Bütün şehirlere uçarak rahatça ulaşabiliyorsunuz. Büyük bir ülke ve böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmak için her şeye sahip. Bu büyük turnuvayı düzenlemeleri benim için sürpriz olmaz.

Türk dostlarımla iletişim halinde olmaktan dolayı çok mutluyum. Buradaki teknik heyet de de Türk. beni asla yalnız bırakmıyorlar. Her zaman beni takip ediyorlar. Ben de her zaman onları takip ediyorum.