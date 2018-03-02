Sneijder: Gelecek planlarımı yıktılar

"GENÇ BİR OYUNCU DEĞİLDİM. YENİDEN FUTBOLDAN KEYİF ALMAK İSTİYORDUM. BU YÜZDEN AL GHRAFA'YI SEÇTİM"

Belki de kimsenin beklemediği bir transfer gerçekleştirdi. Al-Gharafa forması giyiyor ve takımın en önemli yıldızı şu anda. Bu süreç nasıl gelişti?

"Galatasaray'dan sonra Nice'e gittim. Orada mutlu değildim. Koç farklı bir sistemle oynamaya karar verdi. Ben o sistemde yoktum. Bu yüzden yeni bir arayışa girdim. Biliyorsunuz artık genç bir oyuncu değilim. Sadece futboldan keyif almak istiyorum. Al Gharafa teklif yaptığında çok fazla düşünmedim. Tekliften sonra iki günde anlaşma sağlandı. Bülent Uygun ile konuştum. O da "gel, burada beraber güzel zaman geçiririz." dedi. Buraya gelme kararı verdiğim için mutluyum."