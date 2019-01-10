Serdar Azizde şok gelişme! Fenerbahçeye bedelsiz gidiyor - Galeri - Fotomaç
10 Ocak 2019, Perşembe
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Serdar Aziz'de şok gelişme! Fenerbahçe'ye bedelsiz gidiyor

Galatasaray'da transferi bilmeceye dönen Serdar Aziz'de yeni gelişmeler yaşandı. Galatasaray Serdar Aziz'den 4.5 milyon Euro bonservis ücreti beklerken, yaşanan gelişmeler sonucunda milli yıldız Fenerbahçe'ye bedelsiz gidebilir...
10 Ocak 2019 Perşembe, 11:46:35 Güncelleme: 11:54:11
Serdar Azizde şok gelişme! Fenerbahçeye bedelsiz gidiyor

Galatasaray'da Serdar Aziz konusu bir türlü sonuca bağlanamıyor.

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Serdar Azizde şok gelişme! Fenerbahçeye bedelsiz gidiyor

Bizzat Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan Serdar Aziz'in menajerine kulüp bul denilmişti.

Serdar Azizde şok gelişme! Fenerbahçeye bedelsiz gidiyor

Bunun üzerine Serdar Aziz, Fenerbahçe ile anlaşmış ve bu gelişme bir anda bomba etkisi yaratmıştı.

Serdar Azizde şok gelişme! Fenerbahçeye bedelsiz gidiyor

Fenerbahçe tarafı Serdar Aziz'i yalnızca Galatasaray'dan alacağı olan 1.8 milyon Euro'yu ödeyerek transfer etmek isterken, sarı-kırmızılılar ise Serdar'ı Bursaspor'dan transfer ettikleri bedel olan 4.5 milyon Euro'ya satmak istiyor.

Serdar Azizde şok gelişme! Fenerbahçeye bedelsiz gidiyor

Yaşanan yeni gelişmeler sonucunda Serdar Aziz, Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak gidebilir.

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