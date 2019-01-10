Serdar Azizde şok gelişme! Fenerbahçeye bedelsiz gidiyor

Serdar Aziz'de şok gelişme! Fenerbahçe'ye bedelsiz gidiyor
Galatasaray'da transferi bilmeceye dönen Serdar Aziz'de yeni gelişmeler yaşandı. Galatasaray Serdar Aziz'den 4.5 milyon Euro bonservis ücreti beklerken, yaşanan gelişmeler sonucunda milli yıldız Fenerbahçe'ye bedelsiz gidebilir...
10 Ocak 2019 Perşembe, 11:46:35
Güncelleme: 11:54:11
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Galatasaray'da Serdar Aziz konusu bir türlü sonuca bağlanamıyor.
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Bizzat Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan Serdar Aziz'in menajerine kulüp bul denilmişti.
Bunun üzerine Serdar Aziz, Fenerbahçe ile anlaşmış ve bu gelişme bir anda bomba etkisi yaratmıştı.
Fenerbahçe tarafı Serdar Aziz'i yalnızca Galatasaray'dan alacağı olan 1.8 milyon Euro'yu ödeyerek transfer etmek isterken, sarı-kırmızılılar ise Serdar'ı Bursaspor'dan transfer ettikleri bedel olan 4.5 milyon Euro'ya satmak istiyor.
Yaşanan yeni gelişmeler sonucunda Serdar Aziz, Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak gidebilir.