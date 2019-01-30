Serdar Aziz Fenerbahçede! İşte ilk sözleri - Fotomaç
31 Ocak 2019, Perşembe
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Serdar Aziz Fenerbahçe'de! İşte ilk sözleri

Galatasaray'da Serdar Aziz'in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Serdar, Galatasaray binasından ayrılarak Fenerbahçe kulüp binasına geldi ve anlaşma sağlandı. Önce Sarı-Kırmızılılar konuyla ilgili KAP'a açıklama yaptı. Daha sonra Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Serdar Aziz transferini duyurdu. İşte Serdar Aziz'in Fenerbahçe formasıyla ilk sözleri...
30 Ocak 2019 Çarşamba, 20:59:33 Güncelleme: 08:39:25
Serdar Aziz Fenerbahçede! İşte ilk sözleri

Serdar Aziz resmen Fenerbahçe'de... İşte detaylar

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Serdar Aziz Fenerbahçede! İşte ilk sözleri

Galatasaray ile Serdar Aziz'in yolları ayrılmıştı.

Serdar Aziz Fenerbahçede! İşte ilk sözleri

Gelinen aşamada Serdar Aziz'in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Serdar Aziz Fenerbahçede! İşte ilk sözleri

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcumuz Serdar Aziz ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize 2.300.000 Euro tutarındaki bedeli karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir"

Serdar Aziz Fenerbahçede! İşte ilk sözleri

Serdar Aziz'in Galatasaray'dan 1.8 milyon Euro alacağı bulunuyordu.

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