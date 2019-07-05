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Şampiyonlar Ligi'nde köklü değişiklik! Galatasaray...
Avrupa'nın bir numaralı turnuvasında köklü değişikliğe gidiliyor. UEFA Başkanı Alexander Ceferin'in, tartışma halinde olunduğunu belirtmekle birlikte bizzat açıkladığı yeni döneme göre, kupaya katılacak takımları belirlemede köklü değişikliğe gidilecek. İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki köklü değişiklik...
5 Temmuz 2019 Cuma 09:36 Güncelleme: 05.07.2019 09:36
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Ajax bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkarak önemli bir başarı elde etti ve sezonun en çok konuşulan takımı oldu. Yapılması düşünülen değişiklikte ise Hollanda ekibinin, başına gelenler önemli pay sahibi oldu.
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