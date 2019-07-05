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05 Temmuz 2019, Cuma
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Şampiyonlar Ligi'nde köklü değişiklik! Galatasaray...

Avrupa'nın bir numaralı turnuvasında köklü değişikliğe gidiliyor. UEFA Başkanı Alexander Ceferin'in, tartışma halinde olunduğunu belirtmekle birlikte bizzat açıkladığı yeni döneme göre, kupaya katılacak takımları belirlemede köklü değişikliğe gidilecek. İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki köklü değişiklik...
5 Temmuz 2019 Cuma 09:36 Güncelleme: 05.07.2019 09:36
Şampiyonlar Ligi'nde köklü değişiklik! Galatasaray...

Avrupa futbolunun 1 numaralı turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nde radikal bir değişikliğe gidiliyor.

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Şampiyonlar Ligi'nde köklü değişiklik! Galatasaray...

Bundan böyle bu ligde sadece şampiyon olan takım değil; başka birçok ekip, yine burada elde ettiği dereceye göre, bir sonraki sezon direkt katılım hakkı elde edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde köklü değişiklik! Galatasaray...

UEFA Başkanı Alexander Ceferin'in, tartışma halinde olunduğunu belirtmekle birlikte bizzat açıkladığı yeni döneme göre, Avrupa'nın 1 numaralı kupasında yarı finale kalarak son dört arasına adını yazdıran takımlar, bir sonraki sezon grup aşamasından (direkt) katılım hakkı elde edecekler.

Şampiyonlar Ligi'nde köklü değişiklik! Galatasaray...

Böylece, o sene Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarı kazanmış ancak ülke ligindeki sıralaması nedeniyle, sıradaki Devler Ligi'ne katılım hakkı kazanamayan ekiplerin tekrar bu lige dahil edilerek ödüllendirilmeleri planlanıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde köklü değişiklik! Galatasaray...

Ajax bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkarak önemli bir başarı elde etti ve sezonun en çok konuşulan takımı oldu. Yapılması düşünülen değişiklikte ise Hollanda ekibinin, başına gelenler önemli pay sahibi oldu.

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