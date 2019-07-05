Arda Turan ve Mehmet Topal transferinde sona gelindi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Temmuz 2019, Cuma
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Arda Turan ve Mehmet Topal transferinde sona gelindi

Spor Toto Süper Lig'de transfer sezonunun başlamasının ardından büyük hareketlilik devam ediyor. Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldıktan sonra adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Mehmet Topal'ın yeni adresi belli oluyor. Tecrübeli futbolcu Arda Turan ise yeni sezonda büyük bir sürprizle sevenlerinin karşısına çıkabilir. İşte son transfer gelişmeleri...
5 Temmuz 2019 Cuma 08:47 Güncelleme: 05.07.2019 08:47
Arda Turan ve Mehmet Topal transferinde sona gelindi
Spor Toto Süper Lig'de transfer bombaları patlamaya devam ediyor.
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Arda Turan ve Mehmet Topal transferinde sona gelindi
Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte sürpriz transferler gerçekleşiyor.
Arda Turan ve Mehmet Topal transferinde sona gelindi
Daha önce Fenerbahçe'den ayrıldığını açıklayana Mehmet Topal'ın ve Başakşehir'de forma giyen Arda Turan'ın yeni adresleri belli oluyor.
Arda Turan ve Mehmet Topal transferinde sona gelindi
İşte Arda Turan ve Mehmet Topal'la ilgili son transfer gelişmeleri...
Arda Turan ve Mehmet Topal transferinde sona gelindi
Adem Büyük, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'ı kadrosuna katarak yerli kontenjanı genişleten Galatasaray bu konudaki büyük bombalarını sona bırakmış durumda.
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