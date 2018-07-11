Rodrıgues’ten Cocu yorumu: İstanbul’da işi zor - Galeri - Fotomaç
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Rodrıgues’ten Cocu yorumu: İstanbul’da işi zor
11 Temmuz 2018 Çarşamba, 23:48:10
Güncelleme: 23:49:32
Rodrıgues’ten Cocu yorumu: İstanbul’da işi zor
İsviçre kampının öne çıkan isimlerinden Garry Rodrigues, Hollanda'da Fox Sports'a konuştu...
Rodrıgues’ten Cocu yorumu: İstanbul’da işi zor
Yıldız futbolcu, G.Saray-F.Bahçe rekabeti için, "Ben mahallede birçok Türk'le birlikte. Her zaman F.Bahçe'ye karşı G.Saray'ı tutardım" diye konuştu.
Rodrıgues’ten Cocu yorumu: İstanbul’da işi zor
Garry Rodrigues, F.Bahçe'nin yeni hocası Cocu'yla ilgili ise "Hollanda'da iyi işler başardı.
Rodrıgues’ten Cocu yorumu: İstanbul’da işi zor
İstanbul'da kendisini zor bir yarışın içinde bulacak" derken Şampiyonlar Ligi'nde kendini göstermeyi çok istediğini de dile getirdi.