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Onyekuru Galatasaray için menajeriyle kapıştı
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşamasında büyük pay sahibi olan Onyekuru, sarı-kırmızılı formayi yeniden giyebilmek için büyük bir fedakarlığa imza attı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen yıldız futbolcu menajeriyle kapıştı. İşte detaylar...
11 Temmuz 2019 Perşembe 08:38 Güncelleme: 11.07.2019 08:38
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Transferin hızlı takımı Galatasaray, sürekli olarak yeni isimleri açıklarken taraftarlar, Onyekuru'nun durumunu merak ediyor.
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