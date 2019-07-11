Onyekuru Galatasaray için menajeriyle kapıştı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Temmuz 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Onyekuru Galatasaray için menajeriyle kapıştı

Onyekuru Galatasaray için menajeriyle kapıştı

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşamasında büyük pay sahibi olan Onyekuru, sarı-kırmızılı formayi yeniden giyebilmek için büyük bir fedakarlığa imza attı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen yıldız futbolcu menajeriyle kapıştı. İşte detaylar...
11 Temmuz 2019 Perşembe 08:38 Güncelleme: 11.07.2019 08:38
Onyekuru Galatasaray için menajeriyle kapıştı

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Onyekuru Galatasaray için menajeriyle kapıştı

Sarı-kırmızılılarda kadroya yeni oyuncular katılmaya devam ediyor.

Onyekuru Galatasaray için menajeriyle kapıştı

Gelecek sezon üç kulvarda yarışacak olan Cimbom'da kadro derinliği için Terim yönetime transfer listesini verdi.

Onyekuru Galatasaray için menajeriyle kapıştı

Galatasaray'da yeni bir gelişme ise Onyekuru'nun durumu. Yıldız futbolcu sarı-kırmızılı formayı tekrar giyebilmek için resti çekti. İşte detaylar...

Onyekuru Galatasaray için menajeriyle kapıştı

Transferin hızlı takımı Galatasaray, sürekli olarak yeni isimleri açıklarken taraftarlar, Onyekuru'nun durumunu merak ediyor.

EMRE MOR TRANSFERİNDE BÜYÜK KRİZ! HABER İÇİN TIKLAYIN...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN