Onyekuru Galatasaray için menajeriyle kapıştı

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşamasında büyük pay sahibi olan Onyekuru, sarı-kırmızılı formayi yeniden giyebilmek için büyük bir fedakarlığa imza attı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen yıldız futbolcu menajeriyle kapıştı. İşte detaylar...

11 Temmuz 2019 Perşembe 08:38 Güncelleme: 11.07.2019 08:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





