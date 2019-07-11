Galatasaray'ın Emre Mor transferinde büyük kriz! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Temmuz 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'ın Emre Mor transferinde büyük kriz!

Galatasaray'ın Emre Mor transferinde büyük kriz!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Emre Mor krizi yaşandı. Geçtiğimiz gün İstanbul'a gelen genç futbolcunun sarı-kırmızılı ekibe transferinde pürüz çıktı. İspanyol basınının geniş yer verdiği haberde, Emre Mor'un lisans alamayacağı iddia edildi. İşte detaylar...
11 Temmuz 2019 Perşembe 07:43
Galatasaray'ın Emre Mor transferinde büyük kriz!

Galatasaray gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın Emre Mor transferinde büyük kriz!

Gelecek sezon 3 kuvarda yarışacak olan Cimbom'da yeni transferlerin takıma kısa sürede katılacağı belirtiliyor.

Galatasaray'ın Emre Mor transferinde büyük kriz!

Galatasaray'ın en flaş hamlelerinden biri de kuşkusuz Emre Mor!

Galatasaray'ın Emre Mor transferinde büyük kriz!

Dortmund'dan Celta Vigo'ya geçen fakat burada istenileni veremeyen Emre Mor, sarı-kırmızılı formayı giymek için İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın Emre Mor transferinde büyük kriz!

Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Emre Mor transferinde sürpriz bir kriz çıktı.

GALATASARAY'IN TRANSFERİNİ DROGBA BİTİRİYOR! HABER İÇİN TIKLAYIN...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN