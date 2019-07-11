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Galatasaray'ın Emre Mor transferinde büyük kriz!
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Emre Mor krizi yaşandı. Geçtiğimiz gün İstanbul'a gelen genç futbolcunun sarı-kırmızılı ekibe transferinde pürüz çıktı. İspanyol basınının geniş yer verdiği haberde, Emre Mor'un lisans alamayacağı iddia edildi. İşte detaylar...
11 Temmuz 2019 Perşembe 07:43
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Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Emre Mor transferinde sürpriz bir kriz çıktı.
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