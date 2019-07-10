Galatasaray'ın transferini Drogba bitiriyor! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Galatasaray'ın transferini Drogba bitiriyor!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar transferde kolları sıvadı. Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların efsane futbolcusu Didier Drogba, Galatasaray'a transferi bitirmesinde yardımcı oluyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... Galatasaray son dakika transfer haberi...
10 Temmuz 2019 Çarşamba 20:12
Galatasaray'ın transferini Drogba bitiriyor!

Son şampiyon Galatasaray transferde atağa kalktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın transferini Drogba bitiriyor!

Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gölgesinde kalmak istemeyen son şampiyon, transferde büyük oynamaya karar verdi.

Galatasaray'ın transferini Drogba bitiriyor!

Brezilyalı yıldızı Fernando'yu Sevilla'ya gönderme konusunda her türlü anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar transfer harekatına başladı.

Galatasaray'ın transferini Drogba bitiriyor!

Önümüzdeki sezon Devler Ligi arenasına çıkacak olan Galatasaray'da Fatih Terim işini şansa bırakmak istemiyor.

Galatasaray'ın transferini Drogba bitiriyor!

Birçok isimle temas halinde olan sarı-kırmızılı kurmaylarda transfer için Didier Drogba devreye girdi.

İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

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